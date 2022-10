Fondazione Veronesi informa e diverte con progetti ed eventi per tutte le età

In autunno appuntamento con Fondazione Veronesi ai vari festival scientifici italiani

Nella stagione autunnale Fondazione Veronesi parteciperà a numerosi festival scientifici dove adulti e ragazzi potranno informarsi e divertirsi grazie a progetti ed eventi.

Frascati Scienza

Dal 29 settembre al 1 ottobre, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, si terrà l'evento "Io Vivo Sano Inquinamento e Salute" presso Mura del Valadier in Via del Castello 19

Attraverso un percorso ricco di attività interattive, quiz e giochi scientifici per le scuole secondarie di secondo grado e per il pubblico generale, parleremo dei principali inquinanti presenti nell’aria e di quali comportamenti possiamo seguire per tutelare la nostra salute e l’ambiente.

Mantova Food & Science

Dal 30 Settembre al 2 Ottobre: presentata la mostra sul fumo di Rocco Rorandelli per il pubblico generale e lo story game con Alessio Perniola per le scuole

L'1 ottobre alle ore 10.00 in Piazza Concordia si terrà l'incontro Chiacchiere al Bar Bivio una storia interattiva di cibo…e non solo A cura di Elena Dogliotti, Fondazione Umberto Veronesi e Alessio Perniola, Multiversi Su cibo, diete, alimentazione spesso sorgono dubbi e preconcetti dettati da informazioni fuorvianti e falsi miti. Con questo format di divulgazione in chiave “spettacolo partecipativo” dialogheremo con il pubblico su come fare prevenzione a tavola, con un occhio alla sostenibilità ambientale e ai suoi paradossi.

Bergamo Scienza

Dal 10 al 15 Ottobre: presentato il progetto Escape Smoke: vinci contro il fumo! per le scuole secondarie di secondo grado, presso lo Spazio Viterbi, Via Torquato Tasso 8 Un’esperienza fisica e digitale che vedrà i ragazzi e le ragazze protagonisti: dovranno riuscire a scappare da varie stanze raccogliendo informazioni e risolvendo enigmi, scoprendo così gli effetti dannosi dei prodotti del nuovo fumo e dell’impatto socio ambientatale che provoca il suo mercato.

Festival della Scienza di Genova

Dal 20 al 29 Ottobre: verrà presentato il progetto Escape Smoke: vinci contro il fumo! per le scuole secondarie di secondo grado a Unige World in via Balbi 40

28 Ottobre ore 18: si terrà l'evento "Scienza, linguaggio e diversità. L’inclusione di genere passa dalle parole" presso Palazzo Ducale in Piazza Matteotti, 9 Incontro per il pubblico generale con Vera Gheno e Claudia Bianchi, con la moderazione di Alessandro Volpe, sul rapporto tra linguaggio, genere e diversità, in avvicinamento alla Conferenza Science for Peace and Health 2022

Futuro Remoto – Città della Scienza Napoli

Dal 22 al 27 Novembre: verrà presentato il progetto Escape Smoke: vinci contro il fumo! per le scuole secondarie di secondo grado alla Città della Scienza in via Coroglio, 57 e 104





Malnisio Science Festival