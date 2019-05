Fondazione Veronesi protagonista a Milano Food City

Quattro le iniziative in programma tra il 3 e il 9 maggio: uno spettacolo teatrale, la mostra «Io Vivo Sano Alimentazione e Movimento» e gli incontri «Movimentiamoci» e «Intelligenza Alimentare»

Fondazione Umberto Veronesi sarà ancora tra i partner scientifici di Milano Food City, la rassegna di una settimana (3-9 maggio) legata al mondo del cibo, che animerà le strade del capoluogo lombardo in concomitanza con l'appuntamento di Tuttofood. Fondazione proporrà quattro iniziative: la mostra «Io Vivo Sano Alimentazione e Movimento» (in programma il 3, il 6, il 7, l'8 e il 9 maggio alla Casa delle Associazioni, in via Marsala 8, dalle 9.30 alle 17), gli incontri «Movimentiamoci» (4 Maggio alla Palazzina Appiani dell’Arena Civica) e «Intelligenza Alimentare» (7 maggio, nella Sala Taurus del Centro Servizi Fiera Milano Rho) e lo spettacolo teatrale «La scienza in Casa Confusi» (il 9 maggio al teatro Barrio's).



Di seguito il dettaglio degli appuntamenti con le informazioni per partecipare:



3, 6, 7, 8, 9 maggio 9.30-17

Casa delle Associazioni, Via Marsala 8

Mostra «Io Vivo Sano Alimentazione e Movimento»

Target: scuole primarie e secondarie

Una mostra ludico-didattica per promuovere i corretti stili di vita, in primis una dieta bilanciata e un sano esercizio fisico, come fondamentali strumenti di prevenzione da acquisire fin da tenera età. La mostra esplorerà in che modo l’alimentazione e il movimento possano influenzare le nostre cellule e il nostro DNA, secondo le regole dell'epigenetica. L’esperienza è rivolta alle scuole primarie e secondarie e include contenuti interattivi e giochi di squadra, che aiutano in maniera semplice e leggera a informare sull’importanza delle proprie scelte quotidiane e a stimolare il diffondersi di abitudini salva-vita.

Per informazioni e iscrizioni: scuola@fondazioneveronesi.it

4 maggio 15.30

Sala Appiani, Arena Civica

«Movimentiamoci»

Target: società civile

Modera: Sarah Pozzoli Direttore Focus Junior

Relatori:

Marco Bianchi Food Mentor, divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Elena Dogliotti Biologo nutrizionista, supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Fabio Esposito Direttore Dipartimento Scienze Motorie, Università degli Studi di Milano

Pietro Luigi Invernizzi Professore di Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Milano

Un incontro incentrato sulla fondamentale importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico come strumenti di prevenzione. Verranno proposti strategie e consigli per migliorare le abitudini a tavola e per integrare la routine quotidiana con del regolare esercizio fisico fin dalla giovane età.

Evento gratuito previa iscrizione:

https://movimentiamoci-fondazioneveronesi.eventbrite.it

7 maggio ore 15

TUTTOFOOD Sala Taurus (Centro Servizi Fiera Milano Rho)

«Intelligenza Alimentare»

Target: aziende e buyers

Elena Dogliotti, biologo nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Valter Longo Direttore dell'Institute of Longevity di Los Angeles e membro dell'Ifom

Massimiliano Valerii Direttore generale CENSIS

Marco Roveda Presidente e Fondatore LIFEGATE

Livia Pomodoro Titolare della Cattedra Diritto al cibo dell'UNESCO

Per informazioni: iovivosano@fondazioneveronesi.it

9 maggio 18.30

Teatro Barrio’s (Piazza Donne Partigiane)

«La scienza in Casa Confusi»

Target: società civile

Marco Bianchi Food Mentor, divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Hellas Cena Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Università degli Studi di Pavia

Elena Dogliotti Biologo nutrizionista, supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Simone Porcelli Medico dello sport, Ricercatore presso Consiglio Nazionale delle Ricerche

Gli attori: Asia Bosio (la figlia), Lorena Crepaldi (la mamma), Roberto Sbaratto (il papà)

Regia: Roberto Sbaratto

I membri della famiglia Confusi sono i protagonisti di questa pièce teatrale aperta al pubblico per comunicare in maniera nuova e coinvolgente l’importanza di una alimentazione sana e corretta e del movimento, rispondendo alle domande e incertezze che tutte le famiglie possono avere.

Seguirà cocktail suggerito da Marco Bianchi presso il Bar Barrio’s.

Evento gratuito previa iscrizione:

https://casaconfusi-fondazioneveronesi.eventbrite.it

Per informazioni:

iovivosano@fondazioneveronesi.it