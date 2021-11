Giornata della ricerca 2021: premiata la sostenibilità ambientale

In occasione della Giornata della ricerca dedicata a Umberto Veronesi, l'8 novembre è stato consegnato il Premio Internazionale "Lombardia è ricerca". Paolo Veronesi

Sono stati consegnati i riconoscimenti Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca”, lunedì 8 novembre, in occasione della Giornata della ricerca 2021, dedicata alla memoria del professor Umberto Veronesi e istituita da Regione Lombardia.

La premiazione si è inserita in una mattinata celebrativa al Teatro La Scala che ha visto la partecipazione del professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi, direttore del Programma di senologia dell'IEO e ordinario di Chirurgia all'Università Statale di Milano. Sul palco si sono avvicendate personalità del mondo scientifico e culturale, con la conduzione di Alessia Ventura. A Paolo Veronesi il compito di premiare i vincitori con una scultura una scultura realizzata per Fondazione Umberto Veronesi dall'artista Piero Gemelli e ispirata all'amore per il pensiero testimoniato da Umberto Veronesi nel corso della sua esistenza.

Il premio di quest'anno, del valore di un milione di euro, è stato destinato a progetti di ricerca nell'ambito della Sostenibilità Ambientale. I vincitori sono Pierre Joliot, biologo e professore emerito al Collège de France; Marcella Bonchio, ordinario di Scienze Chimiche all'Università di Padova e Markus Antonietti, direttore dell'Institute for Colloids and Interfaces, Max Planck Institute. Il riconoscimento va ai risultati da loro ottenuti nello studio del processo vitale della fotosintesi.