Giovani intelligenze a Science for Peace and Health 2024

L'edizione 2024 del progetto è stata dedicata al tema dell'intelligenza artificiale. Oltre 3.300 gli studenti coinvolti

Si sono tenute in questi giorni le iniziative del progetto Science for Peace and Health 2024 dedicate quest'anno al tema attualissimo dell’intelligenza artificiale. L'edizione di quest’anno - la sedicesima - è stata intitolata “Giovani intelligenze. Nuove tecnologie e scenari futuri”.

E tanti sono stati i giovani coinvolti in un ricco programma di appuntamenti all'insegna del confronto e dell'approfondimento partecipato. A dare il via la sessione online dell’11 novembre, condotta da Giulia Innocenzi, che ha visto 1.800 studenti collegati da 30 città in tutta Italia. A Milano, poi, dal 12 al 14 novembre ad Anteo Palazzo del Cinema si sono svolte proiezioni e conversazioni con esperti sul tema insieme a più di 1.500 studenti e studentesse delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.