Grande successo per la quarta edizione della Ladies National Run

In occasione dell'evento motociclistico nazionale organizzato dall'Harley Owners Group (H.O.G.®) sono stati raccolti 10 mila euro da destinare alla ricerca scientifica

Il 20 ottobre si è svolta a Lucca la 4° edizione del Ladies National Run, l’evento motociclistico nazionale organizzato dall'Harley Owners Group (H.O.G.®) e dedicato alle Ladies of Harley (LOH) che ha visto sfilare lungo le storiche e suggestive mura urbane circa 400 motociclette guidate da circa 400 motocicliste.





L’evento, che ha radunato complessivamente più di 900 presenze, non è stato solo un’occasione per condividere la passione per le Harley-Davidson, ma anche un momento di solidarietà. A testimonianza della generosità delle partecipanti e della loro volontà di fare la differenza sono stati raccolti 10 mila euro per Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili.





Grazie alle parole di Midre Pagani, Pink Ambassador di Fondazione Veronesi, e a quelle della Dottoressa e Ricercatrice Benedetta Raspini, il raduno è stato anche l’occasione per sottolineare l’importanza della prevenzione, della ricerca e del sostegno necessario per la loro promozione.