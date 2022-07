Green a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici

Green lancia un’offerta rivolta a tutti i suoi consumatori destinando parte del ricavato dei nuovi contratti di somministrazione di luce e gas al progetto Gold for Kids di Fondazione Umberto Veronesi, dedicato ai tumori pediatrici

Fondazione Umberto Veronesi può contare sul sostegno di Green per la lotta ai tumori pediatrici.

Ogni anno, in Italia, si ammalano di cancro circa 1.400 bambini e 800 adolescenti. I tumori pediatrici sono la prima causa di morte per malattia dei bambini e hanno un impatto drammatico sui pazienti e sulle loro famiglie. Negli ultimi quarant’anni la ricerca ha permesso di aumentare sensibilmente le guarigioni, arrivando anche al 90% per alcune forme di leucemia. Si è fatto molto, ma ancora non basta.

Per questo, Fondazione Umberto Veronesi, anche grazie ad aziende lungimiranti come Green, con il progetto Gold for kids sostiene i migliori ricercatori che ogni giorno lavorano per trovare nuove cure per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita di tutti i piccoli malati di tumore.

L’azienda si impegna a destinare, fino a novembre 2022, una parte del ricavato per ogni nuovo contratto di somministrazione di luce e gas. «Green sostiene Fondazione Veronesi, al fine di contribuire alla ricerca contro il cancro, quindi migliorare la qualità della vita di tutti» - dichiara Marco Faggioni, Presidente, di Green.