Buoni due volte: tornano "I Broccoli per la Ricerca"

Dal 12 al 25 gennaio in molti supermercati si potranno acquistare "I Broccoli per la ricerca". Buoni per la tua salute e per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione sui tumori maschili.

Fondazione Veronesi torna in moltissimi supermercati con "I Broccoli per la ricerca", il progetto realizzato in esclusiva con la Società Benefit Citrus l'Orto Italiano, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili e ricordare agli uomini l'importanza di prendersi cura della propria salute, anche attraverso una sana e corretta alimentazione.

Potrai acquistarli dal 12 al 25 gennaio presso i seguenti punti vendita:

Alì e Alìper, Apulia Distribuzione, Carrefour, Crai, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Coop Alleanza, Coop Centro Italia, Coop Radenza, Coop Tatò Paride, Coop AZ, Contè supermercati, Cortilia, Despar Nord Ovest, Decò, Dodecà, Extra Supermercati, Elite Supermercati, Emisfero, Famila, Futura, In’s, Il Gigante, LIDL, MD, Mercatò, Puntoè market, Piccolo, Pam, Pam Retail Pro, Pick Up, Rossotono, Sebòn, Sì con te, Unicoop Tirreno.

Per ciascun broccolo acquistato, 20 centesimi saranno destinati a finanziare la ricerca sul tumore della prostata, testicolo e vescica.

“Abbiamo fortemente voluto portare avanti questo progetto non solo perché ha come principale obiettivo il finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza sui tumori maschili, ma anche perché abbiamo la possibilità di promuovere la prevenzione attraverso la conoscenza delle malattie che colpiscono gli uomini, dall’adolescenza all’età adulta” - afferma Monica Ramaioli, Direttore di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

“In Citrus l’Orto Italiano crediamo fermamente nella valorizzazione di frutta e verdura fresca, italiana e di stagione. Oggi ci troviamo ad affrontare sfide sempre più complesse legate al cambiamento climatico. La Puglia, terra che da sempre ci offre broccoli di qualità eccellente, ha vissuto una stagione segnata da una forte siccità, con impatti significativi sulla disponibilità di prodotto. Questo ci spinge a lavorare con ancora maggiore impegno per garantire una filiera etica, sostenibile e resiliente. Il nostro broccolo è il simbolo di un’agricoltura che non si arrende. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi sin dalla nostra nascita, realizzando insieme progetti che coniugano innovazione, agricoltura italiana, sostenibilità ma soprattutto forte impatto sociale a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza” - racconta Marianna Palella, CEO di Citrus l’Orto Italiano.

Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi e testimonial de “I Broccoli per la ricerca” ricorda nuovamente l’importanza di sostenere il progetto: “Ho deciso di essere ancora una volta testimonial di questo importante progetto perché i broccoli, grazie alle sue proprietà nutrizionali, sono un alimento funzionale per la nostra salute. Acquistandoli, ognuno di noi potrà dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili”.