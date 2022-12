I consigli di lettura per le Feste di Natale

Cosa fare durante le vacanze di Natale? Leggere (o regalare) un buon libro! Ecco i consigli di Fondazione Umberto Veronesi

Per rilassarsi durante le feste, leggere un buon libro è proprio quello che ci vuole. Che siate seduti comodamente sul vostro divano o che vi troviate in montagna dopo una giornata di sci, rilassarvi con la lettura di un piacevole libro vi permetterà di ricaricarvi durante le feste di Natale e ricominciare il nuovo anno con lo spirito giusto.

Abbiamo pensato ad alcuni titoli a tema scientifico, da leggere o regalare a Natale, per imparare ad affrontare in maniera lucida e consapevole la realtà che ci circonda.

Scienza e futuro (di Umberto Veronesi, Tecniche Nuove)

Per otto anni Umberto Veronesi tenne una rubrica sul mensile OK Salute e Benessere, dal primo numero del 2008 fino al 2016. Qui vengono affrontati temi di urgente attualità, come il ruolo e i limiti della scienza, la pace e la guerra, i diritti della persona, il futuro sostenibile. Mai come oggi Umberto Veronesi va letto e va discusso.

La felicità è un dono (di Marco Annoni, Sonzogno editori)

L’altruismo come chiave fondamentale per costruire una vita densa di umanità. Chi dona il proprio tempo, il proprio denaro o il proprio sangue, infatti, pone le basi di un’esistenza più ricca di significato e anche, a sorpresa, più sana e più longeva.

La vittoria sul cancro (di Paolo Veronesi, Sonzogno editori)

Un libro dedicato alle donne con una diagnosi di tumore al seno, che spiega, con un linguaggio accessibile a tutti e carico di gentilezza e di umanità, come interpretare un referto, quali sono le terapie nuove, efficaci e meno invasive per evitare una recidiva, quali controlli fare e che specialisti consultare.

Una dieta per ogni età (di Elena Dogliotti, Sperling and Kupfer)

Un libro per scoprire il cibo come alleato nelle diverse fasi della vita, con tanti consigli pratici per l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, la gravidanza, la menopausa e l'«andropausa», la terza età.

I segreti dei centenari (di Chiara Segré e Agnese Collino, Sperling and Kupfer)

Un racconto accessibile e affascinante delle basi biologiche dell'invecchiamento, del suo significato evolutivo e dei meccanismi dell'orologio cellulare.

Buone Feste e Buona Lettura!