All'incontro parteciperanno Elena Dogliotti (supervisione scientifica) e Marco Annoni (comitato etico). Focus su quella che sarà la dieta dell'uomo nei prossimi decenni

Non si può immaginare il futuro del Pianeta senza immaginare quale sarà il rapporto che legherà l'umanità alla produzione e al consumo di cibo. Dalla sostenibilità nella produzione al benessere animale, dalla necessità di sfamare oltre dieci miliardi di individui alla possibilità di prevenire le malattie a tavola, il rapporto che riusciremo a costruire con il cibo costituisce infatti un tassello fondamentale nella progettazione del nostro domani.



A queste sfide la ricerca promette di rispondere con strumenti innovativi e al limite della fantascienza, come la carne coltivata in laboratorio o nuovi cibi pensati per ingannare i nostri sensi, in modo da massimizzarne il piacere e ridurne i rischi per la salute e l'impatto sull'ambiente.



A questi temi è dedicato l'incontro «Il cibo del futuro», organizzato lunedì 9 marzo ad Arezzo (sala Buitoni di Confindustria Toscana Sud, via Roma 2) dalla locale delegazione. All'appuntamento parteciperanno due rappresentanti di Fondazione Umberto Veronesi: Elena Dogliotti (biologa nutrizionista e membro della supervisione scientifica) e Marco Annoni (coordinatore del comitato etico).



Obbiettivo del loro intervento è quello di presentare le nuove possibilità aperte oggi dalla scienza per provare a immaginare quali saranno le modalità di relazione che caratterizzeranno il rapporto tra umanità e cibo nel ventunesimo secolo.



La partecipazione all'incontro è libera. Per ulteriori informazioni: info.arezzo@fondazioneveronesi.it.