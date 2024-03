La Delegazione di Padova presenta il libro di Marco Annoni “La felicità è un dono”

Appuntamento a Padova il 17 aprile 2024 per un momento di riflessione sul tema del dono

La Delegazione di Padova di Fondazione Veronesi, guidata da Elisa Drago, in collaborazione con il Rotary Club Padova, promuove un importante momento di riflessione sul tema del dono grazie alla presentazione del libro “La felicità è un dono” di Marco Annoni. L'appuntamento è a Padova mercoledì 17 aprile alle ore 20.00 presso l'hotel Four Points by Sheraton Padova in Corso Argentina 5.

L’autore, il filosofo Marco Annoni, Coordinatore del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi, racconterà come l’altruismo intelligente, in base agli studi di neuroscienze e di biologia evoluzionistica, porti a condurre una vita più ricca di significato e anche, a sorpresa, più sana e più longeva.

All'incontro saranno presenti due ricercatori che presenteranno il loro progetto di ricerca: Filippo Severin, sostenuto dalla delegazione padovana per il 2024, e Francesca Sensi. Entrambi i ricercatori portano avanti un progetto nell’ambito dei tumori femminili e sono stati selezionati tramite bando pubblico di Fondazione Veronesi.

Per informazioni:

Elisa Drago (Responsabile Delegazione di Padova)

328 429 5075

info.padova@fondazioneveronesi.it

Scarica la locandina