La nuova delegazione di Bari organizza un concerto di raccolta fondi a sostegno dell’oncologia

Appuntamento sabato 11 maggio 2024 per sostenere un ricercatore sul territorio pugliese impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche

La nuova Delegazione di Bari di Fondazione Veronesi, guidata da Irma Melini, organizza un concerto di raccolta fondi a sostegno dell’oncologia. L'appuntamento è sabato 11 maggio 2024, a partire dalle ore 19.00, al Teatro Comunale Niccolò Piccinni in corso Vittorio Emanuele II, 84 a Bari.

L’evento prevede l'esibizione dell’Orchestra Sinfonica dell’Area Metropolitana in un concerto a voci e strumenti, dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dal nome “Come L’uom S’etterna”.

L’intero ricavato della serata, patrocinata dal Comune di Bari e della Città Metropolitana di Bari, dall’Università degli Studi Aldo Moro e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili Bari e Barletta Andria Trani, permetterà il finanziamento di un ricercatore sul territorio pugliese, impegnato a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per le patologie oncologiche.

Il concerto, preceduto da un aperitivo di benvenuto, sarà introdotto da un momento istituzionale dove il professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, espliciterà l’impegno ventennale di Fondazione nel finanziamento alla ricerca d’eccellenza per migliorare la qualità e la prospettiva di vita delle persone.

Per la realizzazione dell'evento si ringraziano BCC Degli Ulivi Terra di Bari nel suo 120esimo dalla fondazione, presieduta dall’Avvocato Francesco Biga, e Radicci Automobili Concessionario Ferrari, presieduta dal Dottor Vito Radicci. Si ringraziano anche i partner della Delegazione di Bari che, con il loro contributo, permetteranno di avviare attività di prevenzione rivolte agli adolescenti: il Gruppo Miccolis, rappresentato da Aurelia Miccolis Barattolo; GTS, rappresentata da Alessandra Boscaino Muciaccia; Divella Spa, presieduta dal Dottor Francesco Divella; ANCE Bari BAT, presieduta dall’ingegner Nicola Bonerba. Un grazie particolare ai media sponsor Telenorba e La Gazzetta del Mezzogiorno; quindi alla storica Pasticceria Boccia, di Gianni Boccia. Non ultimo, un ringraziamento speciale al Comune di Bari e alla Città Metropolitana, nonché all’Orchestra sinfonica, per il suo tramite all’ingegner Antonio Decaro, che ringraziamo per il concreto sostegno all’iniziativa benefica.

Per informazioni e prenotazioni:

Irma Melini, Responsabile Delegazione di Bari

info.bari@fondazioneveronesi.it

