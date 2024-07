Lactacyd e Fondazione Veronesi insieme per la ricerca e la prevenzione

Da anni lo storico marchio di igiene intima è al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili e promuovere una cultura della prevenzione, anche in azienda. Ne abbiamo parlato con Oreste Mandara, Direttore Marketing di Perrigo Italia.

Molto attenti al benessere delle persone che lavorano nella vostra azienda, da qualche anno offrite ai vostri collaboratori la possibilità di partecipare ad un incontro sulla prevenzione al femminile con gli esperti di Fondazione Veronesi. Potrebbe spiegarci quali sono le ragioni di questa scelta e quali sono stati i feedback che avete ricevuto?

«La collaborazione tra Lactacyd e Fondazione Veronesi è nata per dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica e per raccontare l’impegno comune nell’essere “Insieme Per Le Donne”. Come testimonianza di ciò ci impegniamo a condividere con i nostri dipendenti le storie delle ricercatrici che sosteniamo e sfruttiamo queste occasioni anche per fare divulgazione scientifica. Durante l’ultimo incontro abbiamo deciso di regalare a tutti i dipendenti Perrigo anche la possibilità di partecipare ad una sessione informativa con una senologa dell’Istituto Oncologico Europeo con la quale abbiamo affrontato il tema di prevenzione per i tumori femminili con guida per l’autopalpazione al seno. L’idea di condividere con i nostri dipendenti anche delle informazioni pratiche per la prevenzione quotidiana è stata accolta con grande entusiasmo».

Inoltre, la vostra realtà da anni sostiene la ricerca scientifica, finanziando il lavoro annuale di una ricercatrice impegnata nello studio e nella cura dei tumori femminili. Come viene vissuto, all’interno e all’esterno dell’azienda, il vostro impegno per la ricerca?

«Essendo una azienda self-care, per noi è molto importante fare qualcosa di concreto come sostenere il lavoro quotidiano dei migliori ricercatori e diffondere la cultura della prevenzione, per questo sosteniamo Fondazione Veronesi da tanti anni. Questa collaborazione è sempre stata accolta con grande piacere da parte dei nostri dipendenti che hanno sempre dimostrato un grande interesse ai temi trattati con affluenza ad incontri o eventi sempre molto alta. Per noi è molto importante rendere partecipi i nostri dipendenti e far sentire loro inclusi in questa importante collaborazione».

Per concludere, come pensa possa evolvere in futuro la collaborazione con Fondazione?

«La nostra collaborazione va avanti da diversi anni e rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra azienda. Siamo in contatto costante con la fondazione per individuare nuove aree di interazione da avviare entro l’anno».