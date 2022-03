Lagardère a sostegno di Gold for kids

Dal 10 marzo al 7 aprile sarà possibile sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica acquistando un prodotto di caffetteria o una bottiglietta d'acqua in uno dei punti vendita Food & Beverage e Travel Essentials di Lagardère Travel Retail presenti in Italia.

Anche quest’anno continua l'impegno di Lagardère Travel Retail a sostegno di Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato all'oncologia pediatrica.



Dal 10 marzo al 7 aprile, nei punti vendita Food & Beverage e Travel Essentials di Lagardère Travel Retail Italia, sarà possibile acquistare un prodotto di caffetteria o una bottiglietta d'acqua a un costo maggiorato di 20 centesimi (o multipli). Il ricavato raccolto, sarà destinato alla ricerca scientifica sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti.

«La ricerca scientifica è alla base del progresso e della salute di tutti. Per questo siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi. Ci auguriamo che anche attraverso il nostro supporto al progetto Gold for Kids, Fondazione Veronesi possa regalare sorrisi e speranza a molte famiglie.»- dichiara Raffaella Bosi, Head of Format, Design and Project Management Lagardère

Presente in 35 Paesi del mondo, con 4.600 punti vendita, Lagardère opera in particolare negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle autostrade, impegnandosi ogni giorno per superare le aspettative dei viaggiatori e dei partner. Spirito di squadra, entusiasmo, etica, innovazione, flessibilità ed eccellenza sono i valori che caratterizzano l’azienda, e che ogni giorno vengono messi in atto per soddisfare i bisogni dei propri clienti. Obbiettivo: rendere ogni viaggio un’esperienza perfetta.