Lagardère sostiene la ricerca sui tumori femminili

Dal 7 al 21 ottobre sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori femminili acquistando un caffè o una bottiglietta d'acqua in uno dei punti vendita Food & Beverage e Travel Essentials di Lagardère Travel Retail Italia.

Ad ottobre, Fondazione Umberto Veronesi avrà, nuovamente, al suo fianco Lagardère Travel Retail Italia a sostegno della ricerca nell’ambito dell’oncologia femminile.

Dal 7 al 21 ottobre, nei punti vendita Food & Beverage e Travel Essentials di Lagardère Travel Retail Italia, sarà possibile acquistare un caffè espresso o una bottiglietta d'acqua a un costo maggiorato di 20 centesimi (o multipli). Il ricavato raccolto, sarà destinato alla ricerca contro i tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio).

