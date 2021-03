Lagardère sostiene la ricerca sui tumori pediatrici

Dall'1 al 22 aprile sarà possibile sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica acquistando un caffè o una bottiglietta d'acqua in uno dei punti vendita Food & Beverage e Travel Essentials di Lagardère Travel Retail sparsi lungo la Penisola

Prosegue l'impegno di Lagardère Travel Retail a sostegno di Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato all'oncologia pediatrica.



Dall'1 al 22 aprile, nei punti vendita Food & Beverage e Travel Essentials di Lagardère Travel Retail Italia, sarà possibile acquistare un caffè espresso o una bottiglietta d'acqua a un costo maggiorato di 20 centesimi (o multipli). Il ricavato raccolto, sarà destinato alla ricerca contro i tumori che colpiscono bambini e adolescenti e al sostegno della ricerca scientifica sui tumori infantili.

