Lagardère Travel Retail sostiene la ricerca sui tumori femminili

Dal 15 ottobre al 5 novembre sarà possibile sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili donando in tutti i punti vendita di Lagardère Travel Retail Italia

Continua il sostegno di Lagardère Travel Retail Italia a Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca per lo studio e la cura del tumore al seno e degli altri tumori femminili.





Anche quest’anno, dal 15 ottobre al 5 novembre, nei punti vendita Food & Beverage e Travel Essential, sarà data ai clienti la possibilità di donare 20 centesimi (o più) a fronte dell’acquisto di prodotti di caffetteria o di bottiglie di acqua. I ricavati aiuteranno a promuovere la prevenzione e favorire la conoscenza di una tematica tanto importante, in modo serio e accurato.



Lagardère Travel Retail è una delle quattro divisioni del gruppo Lagardère, leader mondiale all’avanguardia nel settore del Travel Retail. Presente in ù 35 paesi del mondo, con 4600 punti vendita, Lagardère opera in particolare negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle autostrade, impegnandosi ogni giorno per superare le aspettative dei viaggiatori e dei vari partner.