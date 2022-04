Lierac conferma il proprio impegno per la salute delle donne

Grazie al prezioso contributo di Lierac, la Dott.ssa Zeinab El Rashed potrà portare avanti la sua ricerca sul tumore al seno triplo negativo

Bellezza a sostegno della scienza. Può essere riassunto così il consolidato impegno di Lierac nei confronti della ricerca scientifica promossa da Fondazione Umberto Veronesi. Il brand di dermo-cosmesi francese di Laboratoire Native Italia, da sempre sensibile al benessere e alla salvaguardia della salute delle donne, finanzierà un anno di lavoro di una ricercatrice impegnata nella lotta contro il tumore al seno.

Quest’anno, a beneficiare del suo contributo è Zeinab El Rashed, il cui progetto di ricerca sul tumore al seno, verrà condotto all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa nelle donne in Italia e nel mondo. Per quanto la ricerca abbia migliorato la possibilità di sopravvivenza delle pazienti, in alcuni sottotipi, come il triplo negativo, la prognosi rimane infausta per l’assenza di terapie mirate. Negli ultimi decenni molte molecole di origine naturale sono state studiate come possibili anti-tumorali, tra cui il polifenolo curcumina. Studi recenti hanno identificato due bersagli molecolari della curcumina, DYRK2 e l’ATP-sintasi, che potrebbero spiegare la sua potenziale azione antitumorale: l’inibizione di DYRK2 da parte del polifenolo potrebbe spiegare l’effetto anti-infiammatorio, mentre il blocco della ATP-sintasi potrebbe compromettere il metabolismo tumorale, rallentando la crescita della neoplasia. Obiettivo del progetto sarà verificare queste ipotesi, studiando in dettaglio i meccanismi molecolari in linee cellulari (in vitro) di tumore al seno triplo negativo.

«Come Laboratoire Lierac siamo orgogliosi di questa collaborazione, che negli anni ha finanziato il lavoro di 7 brillanti ricercatrici. Il nostro approccio è quello di essere alleati delle donne, perché possano sentirsi bene nella loro pelle ad ogni età. Sostenere la Ricerca significa dare alle donne un futuro in cui bellezza sia sempre sinonimo di salute» Andrea Magnaguagno, General Manager Laboratoire Native Italia.