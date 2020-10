Life e Fondazione Umberto Veronesi con "Le noci per la ricerca"

Dall’incontro tra LIFE e Fondazione Umberto Veronesi nasce l’iniziativa Le noci per la ricerca per supportare la ricerca scientifica e promuovere uno stile di vita salutare all’insegna del benessere con gusto

Anche questo ottobre, "Le noci per la ricerca" si tingono di rosa per sostenere il progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi.



Per ogni confezione, nei formati in guscio da 350gr e sgusciate da 90gr, acquistata durante il mese, 0,50 centesimi saranno donati alla ricerca scientifica sui tumori femminili.



"Le noci per la ricerca" sono acquistabili nei supermercati e sulla piattaforma online.