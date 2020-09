Con la campagna #PerMano, i camici bianchi puntano a raccogliere fondi per la ricerca sui tumori pediatrici. Diverse le modalità per aderire all'iniziativa

I giovani farmacisti scendono in campo al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca in oncologia pediatrica. Da settembre 2020 a febbraio 2021, i camici bianchi porteranno avanti il progetto #PerMano, un'attività di raccolta fondi che per sostenere i migliori ricercatori impegnati a trovare nuove soluzioni terapeutiche per i tumori che colpiscono i più piccoli.





«Riteniamo che un'attività di sensibilizzazione in questo senso vada condotta non soltanto in ambito sanitario, bensì nei confronti di tutta la cittadinanza - commenta Carolina Carosio, presidente nazionale dei giovani farmacisti (Fenagifar) -. La ricerca è una delle grandi occasioni che il nostro Paese deve saper coltivare. L’ondata pandemica vissuta sul territorio ha modificato alcune nostre priorità, ma non dobbiamo rallentare il passo in campo oncologico».





L'appuntamento prevede il coinvolgimento di tutte le realtà territoriali desiderose di dare un contributo a questa iniziativa. Per effettuare la donazione, è sufficiente collegarsi alla piattaforma Insieme (clicca per accedervi), seguire i passaggi indicati e completare la procedura. Diversamente, si potrà effettuare un bonifico (intestato a Fenagifar), con la causale: “Donazione #PerMano”, al seguente Iban: IT 33 K 02008 11782 000101522224.





L'iniziativa ha il patrocinio della Federazione Ordini farmacisti Italiani (Fofi), di Federfarma e dell'Unione Tecnica Italiana Farmacisti (Utifar). «I veri protagonisti di questa campagna sono i bambini, il cui sorriso dipinto sul volto è la forza a cui guardiamo con ammirazione: soprattutto nei momenti in cui sono in difficoltà - conclude Carosio -. Dato che anche i piccoli gesti possono fare la differenza, invitiamo tutti a donare per la ricerca, in modo da essere parte attiva del progresso scientifico».