Milano: il rosa della prevenzione arriva in città

Sarà illuminato di rosa per tutto il mese Palazzo Castiglioni, sede milanese di Confcommercio, anche quest'anno accanto a Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la lotta ai tumori femminili

Per il terzo anno consecutivo Confcommercio Milano sarà al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel progetto Pink is Good, nato nel 2013 con lo scopo di finanziare medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore del seno, dei tumori dell'utero e dei tumori dell'ovaio.

Per tutto il mese di ottobre verrà illuminato di rosa Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, a testimonianza della vicinanza alla tematica e della volontà di sensibilizzare i propri associati (e non) sulla prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi.

Ogni anno in Italia 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, oltre 10.000 all’utero e oltre 5.000 alle ovaie.

Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori impegnati a trovare soluzione sempre più efficaci contro queste patologie femminili e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di alto profilo, come ad esempio lo Studio P.I.N.K.: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.

Allo stesso tempo Fondazione è impegnata in campagne di sensibilizzazione circa l’importanza della prevenzione e dei sani e corretti stili di vita quotidiani e tali messaggi sono diffusi anche grazie alle Pink Ambassador, donne che hanno combattuto la malattia e che si allenano per correre una mezza maratona, ricordando che l’attività fisica è un’arma di prevenzione.