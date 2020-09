Mrs Sporty a supporto del benessere delle donne

Mrs.Sporty è la catena di palestre per sole donne che promuove lo sport e un’alimentazione sana come elementi chiave per la salute e il benessere delle donne

Mrs.Sporty è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi dal 2019. L’anno scorso, nei mesi di settembre e ottobre, le palestre affiliate hanno raccolto fondi per sostenere il progetto Pink is Good attraverso diverse modalità:





Per ogni nuovo abbonamento sottoscritto e ogni «Fitness Check Prevenzione» prenotato una percentuale veniva devoluta a Pink is good





Con la vendita di una maglia tecnica per gli allenamenti e di una sacca porta tutto





Raccogliendo donazioni spontanee alla reception e con una campagna di raccolta fondi su rete del dono.





Mrs Sporty è stata anche sponsor delle Pink Ambassador, le donne partecipanti al Pink is Good Running Team, testimoni dell’importanza della diagnosi precoce e dell’adozione di corretti stili di vita nella prevenzione.





MRS Sporty ha anche partecipato alla Pittarosso Pink Parade 2019, offrendo un allenamento alle donne presenti e mettendo in vendita delle t-shirt dedicate al progetto «rosa».





2020

A causa dello stop alle attività sportive dovuto al lockdown nel mese di aprile, Mrs.Sporty ha messo a disposizione gratuitamente le professionalità delle proprie trainer per allenare le Pink Ambassador con workout funzionali online da casa. L’iniziativa ha coinvolto con entusiasmo le Pink che hanno partecipato numerose e con motivazione.





E ancora, a ottobre (dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno) Mrs.Sporty pensa al benessere delle donne e alla ricerca con due iniziative digitali. La prima («Allenamento con le Pink») è aperta a tutti e propone un allenamento online a cui si potrà accedere a fronte di una donazione minima di 2 euro (clicca qui per iscriverti). Parteciperanno all’allenamento le Pink Runner di Fondazione Umberto Veronesi. Gli allenamenti si terranno due volte a settimana, martedì e giovedì a partire dal primo ottobre alle 19. Inoltre i partecipanti potranno beneficiare di un mese gratis sulla piattaforma Mrs.Sporty Anywhere. Se poi decideranno di iscriversi, 10 euro saranno devoluti a Fondazione Umberto Veronesi. Per partecipare, basta effettuare la donazione (in seguito sarà inviato il link di accesso alla classe).





«In forma per la ricerca» è invece la seconda iniziativa, riservata alle iscritte ai club di Mrs.Sporty e Mrs Sporty anywhere, che avranno una doppia sfida personale: raggiungere il proprio obiettivo di benessere (1000 squat, dieci chilometri di corsa o anche solo allenarsi due volte a settimana) e raccogliere fondi per la ricerca scientifica attraverso la piattaforma di personal fundraising di Fondazione Umberto Veronesi.





Inoltre, sulla piattaforma online Mrs.Sporty anywhere, ogni iscritta proveniente dalla Fondazione avrà la possibilità di allenarsi per un mese gratuitamente (previa registrazione su www.mymrssporty.it da effettuarsi entro il 31 ottobre 2020). Iscrivendosi, dopo il mese gratuito, sarà concesso uno sconto di dieci euro sul primo mese e Mrs.Sporty donerà dieci euro a Fondazione per ciascuna nuova iscrizione. Le Pink Ambassadors potranno usufruire della piattaforma gratuitamente fino al 31 dicembre 2020.