NATHA sostiene Gold for Kids

L'azienda, fra le prime europee nella produzione di salviettine wet e dry, sosterrà il progetto della Fondazione dedicato all'oncologia pediatrica

Con i prodotti per l'igiene NATHA contribuirai al sostegno della ricerca nell'ambito dell'oncologia pediatrica. Fondazione Veronesi è lieta di annunciare che la partnership con CIP4, azienda leader nella produzione di salviettine umidificate per la cura della pelle delicata del bambino, nonché bagnetto, shampoo, sapone liquido e crema per il cambio pannolino, ma anche salviettine struccanti, intime e milleusi per la mamma, durerà ancora sino alle fine del 2019.





Con l'acquisto dei prodotti NATHA di CIP4 contribuirete al sostegno di Gold for Kids, il progetto della Fondazione dedicato all'oncologia pediatrica. Un progetto finalizzato a finanziare la ricerca e le migliori cure mediche per i giovani pazienti oncologici attraverso l'attivazione dei protocolli di cura; svolgere attività di informazione e divulgazione sul tema dei tumori nei bambini e nei ragazzi, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole; sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni competenti sui bisogni degli adolescenti malati di cancro.





Per maggiori informazioni visita il sito di NATHA