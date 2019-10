NewsGuard: semaforo verde per l'informazione di Fondazione Veronesi

Credibilità e trasparenza. Queste le caratteristiche del Magazine di Fondazione



Bollino verde per il Magazine di Fondazione Umberto Veronesi, il quotidiano online dedicato ai temi di salute realizzato dai giornalisti della Fondazione. Ad assegnare il riconoscimento è NewsGuard, azienda statunitense nata con l'obbiettivo di valutare credibilità e trasparenza nell'ambito del mondo dell'informazione.





A tal proposito NewsGuard ha elaborato delle vere e proprie “etichette nutrizionali” per migliaia di siti di notizie e informazioni. Una squadra di intervento speciale composta da analisti NewsGuard monitora la rete 24 ore su 24, alla ricerca di falsi siti di notizie che generano picchi di traffico improvvisi, e che NewsGuard non ha ancora valutato. In questo modo gli utenti di Internet vengono messi in guardia in tempo reale.





Dopo un'attenta valutazione di 9 criteri, il Magazine di Fondazione Veronesi è stato ritenuto un sito di informazione credibile e trasparente. Da oggi, le persone che navigheranno con un browser in cui è stato installato il plug-in NewsGuard (per maggiori informazioni, clicca qui), potranno vedere il bollino verde - sinonimo di affidabilità - su tutte le pagine del nostro sito.





«Il Magazine, cresciuto per contenuti e per gradimento dal 2011 ad oggi, viene visitato da oltre un milione e mezzo di persone ogni mese - commenta la direttrice, Donatella Barus -. Lettori che meritano un'informazione seria e di qualità. La valutazione positiva da parte di NewsGuard è una bella conferma del lavoro fatto finora con la redazione di Fondazione Umberto Veronesi, ma è stata un'occasione importante per mettersi in discussione e per capire come migliorare sul piano della trasparenza e della credibilità».