"Ogni gesto conta": con Eutekne una missione condivisa per il sostegno all'oncologia pediatrica

Il progetto ha consentito di raccogliere i fondi necessari a sostenere il lavoro della ricercatrice Marsha Pellegrino

"Ogni gesto conta". Non c'è nome più calzante per l'iniziativa messa in atto da Eutekne in favore della ricerca di Fondazione Umberto Veronesi. Grazie all'iniziativa, svoltasi sulla piattaforma "Insieme" sviluppata da fondazione, nei mesi tra marzo e maggio è stato possibile raccogliere più di 33 mila euro utili a sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici. Una storia di successo che dimostra ancora una volta l'importanza della condivisione di una missione: sostenere la ricerca scientifica.





Il legame tra Eutekne -realtà impegnata da oltre 25 anni nel fornire servizi informativi (cartacei e online) funzionali allo svolgimento delle professioni nel settore delle discipline giuridiche ed economiche- e Fondazione Umberto Veronesi non è di certo nuovo. Nuova è però la modalità della collaborazione, che nel 2021 si è arricchita di un'iniziativa di raccolta fondi attraverso la piattaforma Insieme. "Ogni gesto conta" -questo il titolo dato alla campagna- ha permesso di raggiungere la somma necessaria per finanziare un anno di lavoro della ricercatrice Marsha Pellegrino, impegnata con il suo progetto nel campo dell'oncologia pediatrica e in particolare nell'individuazione di nuoce combinazioni di farmaci e immunoterapia contro il glioma diffuso del ponte.





Un successo -la somma è stata raccolta in pochissimo tempo- che non sarebbe stato possibile senza il contributo di Eutekne, realtà che ha creduto nel progetto diffondendo l'niziativa a tutto il suo network composto principalmente da commercialisti. Ma la collaborazione tra fondazione e Eutekne non finisce qui: Eutekne continuerà a essere al nostro fianco dando visibilità alla campagna 5x1000 e, nell'ambito delle attività di Corporate Social Responsibility (CSR), continuerà a ospitare sul proprio portale contenuti informativi prodotti dalla redazione di Fondazione.