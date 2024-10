Oltre 20.000 persone alla PittaRosso Pink Parade 2024

Straordinario successo per l'undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade! L’evento più rosa dell’anno a sostegno di Fondazione Veronesi e della ricerca sui tumori femminili questa mattina ha colorato le strade di Milano e d’Italia

Oltre 20.000 persone hanno partecipato con entusiasmo oggi all’undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade per le vie del centro di Milano e di tantissime altre città d’Italia dando vita ad una giornata di solidarietà, sport e consapevolezza dell’importanza della prevenzione. Anche quest'anno le iscrizioni hanno raggiunto cifre da record, registrando un ulteriore aumento rispetto alla scorsa edizione e un significativo incremento di partecipanti nelle diffuse, a testimonianza del sempre maggiore interesse e sostegno verso questa importante causa e della missione che rappresenta: sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione e la ricerca sui tumori femminili.

La camminata, organizzata grazie alla collaborazione tra PittaRosso e Fondazione Veronesi, si conferma un appuntamento di grande rilevanza per la sensibilizzazione e il sostegno alla ricerca scientifica sui tumori femminili, che Fondazione Veronesi porta avanti da oltre vent'anni.

“Anche in questa edizione la PittaRosso Pink Parade ha dato dimostrazione della sua grande capacità di coinvolgimento, riuscire a raccogliere così tante persone attorno a questo tema e vederle aumentare di anno in anno è un risultato incredibile. Tutto ciò conferma l'importanza della nostra missione e quanto le persone siano sensibili all'argomento. C'è ancora tanto da fare ed è importante impegnarsi tutti, aziende, cittadinanza e istituzioni; PittaRosso è in prima linea in questa sfida” – dichiara Fulvia Caliceti, Direttore Marketing di PittaRosso.

La PittaRosso Pink Parade ha visto sfilare partecipanti di tutte le età, uniti dal desiderio di contribuire a migliorare la salute delle donne attraverso il sostegno alla ricerca scientifica e alla prevenzione.

“Anche quest’anno con l’undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade non solo è stato possibile raccogliere fondi per contribuire al finanziamento di un’innovativa piattaforma sul tumore al seno il cui obiettivo è quello di personalizzare sempre di più le terapie, ma abbiamo avuto l’opportunità di sensibilizzare moltissime donne circa l’importanza della prevenzione contro i tumori tipicamente femminili. Da anni Fondazione è impegnata nel finanziamento a medici e ricercatori che hanno dedicato la propria vita alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci e non smetteremo mai di ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per individuare tempestivamente i tumori. Grazie a tutti coloro che oggi hanno preso parte a questo importante evento dando il proprio personale contributo alla ricerca d’eccellenza per le pazienti di oggi e di domani” – afferma Monica Ramaioli, Direttore di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Il ricavato di questa edizione sarà devoluto a Fondazione Veronesi per contribuire all’avviamento e implementazione di una piattaforma innovativa sul tumore al seno, il cui obiettivo principale è quello di personalizzare sempre di più la presa in carico delle donne con diagnosi di tumore al seno positivi agli ormoni e negativi a HER2 (HR+/HER2-) in fase iniziale. Attraverso la tipizzazione genetica dei tumori delle singole pazienti, l’obiettivo è capire quali pazienti possono evitare la chemioterapia adiuvante a seguito di intervento chirurgico di rimozione e radioterapia, mantenendo inalterate le probabilità di superare la malattia ma riducendo gli effetti collaterali delle cure e migliorando la qualità della vita.

Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione ha goduto dell’appoggio del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia che ha coinvolto numerose comunità straniere, ricordando ancora una volta l’importanza dei sani e corretti stili di vita da intraprendere quotidianamente, a tutela della propria salute.

"Un sentito ringraziamento a Fondazione Veronesi, a PittaRosso, a tutti i partecipanti e ai partner che hanno reso possibile questo straordinario evento. È una manifestazione che da undici anni continua a crescere. La nostra città è fiera di supportare questo impegno costante a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili ricordando l’importanza degli stili di vita sani e della prevenzione” - dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. Il percorso milanese, che ha attraversato le vie simbolo del centro storico, ha regalato ai partecipanti un'esperienza indimenticabile, dando il via a una giornata ricca di energia e spirito solidale.

Al termine della camminata la festa è proseguita al PPP Village in Piazza San Babila, animato da Radio Italia, Media Partner dell’evento. Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia, chiosa: “Il nostro ringraziamento va a PittaRosso e Fondazione Veronesi per averci scelto ancora una volta come partner ufficiale della PittaRosso Pink Parade e averci dato la possibilità di supportare un evento così importante, finalizzato a sensibilizzare il pubblico su tematiche tanto delicate. Attraverso la radio, i nostri social e con il contributo dei nostri conduttori Paoletta, Giuditta Arecco insieme alla nostra musica e all'animazione di Sergio LaBruna, abbiamo certamente contribuito a veicolare l'importante messaggio di questo appuntamento. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e infine Rai Pubblicità”.

Anche tutti gli altri Partner dell’evento hanno animato il PPP Village di Piazza San Babila con numerose attività interattive e iniziative speciali consolidando la PittaRosso Pink Parade come un appuntamento di grande rilevanza per la sensibilizzazione e la prevenzione dei tumori femminili.

Per tutto il mese di ottobre, ufficialmente riconosciuto come il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’impegno continua e sarà ancora possibile sostenere il progetto con una donazione in tutti i negozi PittaRosso e su https://www.pittarossopinkparade.it/.

Un sentito ringraziamento al Comune di Milano, alla Città Metropolitana di Milano e al Corpo Consolare, per la rinnovata vicinanza alla manifestazione a sostegno della salute delle donne.

Si ringraziano il Top Partner Romeo Gigli Milano, i Main Partner Mescot e Naïma, il Media Partner dell’evento Radio Italia e tutti gli altri partner che hanno scelto di sostenerci.