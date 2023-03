Parliamo di aria, non di aria fritta

Dal 13 marzo al via i nuovi laboratori “Tutti per aria!” nell’ambito del progetto Diderot della Fondazione CRT"

Tutti per aria! è un laboratorio per sensibilizzare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado al problema dell’inquinamento dell’aria e per aumentare la consapevolezza delle situazioni più rischiose.

Dal 13 marzo al 27 aprile 2023, tramite strumenti digitali e interattivi, i nostri divulgatori scientifici insegneranno a riconoscere i principali inquinanti che incontriamo nella vita quotidiana, i loro danni per il nostro organismo e le possibili azioni da adottare per ridurre il rischio individuale e tutelare l’ambiente.

Il percorso, realizzato nell'ambito del progetto Diderot della Fondazione CRT, toccherà 100 classi appartenenti agli istituti delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli e Aosta.

L’obiettivo didattico del laboratorio è di informare i ragazzi e le ragazze per renderli consapevoli dei fattori di rischio legati all’aria che respiriamo, promuovendo l’adozione di stili di vita sani e scelte consapevoli.

“Tutti per Aria!” si fonda sull’approccio One Health, che prende in considerazione l’interconnessione imprescindibile tra tutti gli esseri viventi: umani, animali e piante. Ambiente e salute, infatti, sono realtà strettamente connesse e indissolubili, e per questo le proposte educative di Fondazione Umberto Veronesi trattano la prevenzione e l’educazione alla salute come discipline trasversali, in cui le scienze della vita, come biologia e medicina si accompagnano all’etica ambientale.

