Un progetto educativo per respirare meglio

Tutti per aria! è un laboratorio per sensibilizzare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado al problema dell’inquinamento dell’aria e per aumentare la consapevolezza delle situazioni più rischiose. In classe, attraverso attività ludiche e didattiche si impara a riconoscere i principali inquinanti che incontriamo nella vita quotidiana, i loro danni per il nostro organismo e le possibili azioni da adottare per ridurre il rischio individuale e tutelare l’ambiente. Inquinanti pericolosi, infatti, si trovano anche a casa e negli ambienti indoor, come il fumo di sigaretta, oltre che all’aperto.

L’obiettivo didattico del laboratorio è di informare i ragazzi e le ragazze per renderli consapevoli dei fattori di rischio legati all’aria che respiriamo, promuovendo l’adozione di stili di vita sani e scelte consapevoli.