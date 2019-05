Migliaia i runner attesi nelle strade di Milano per la camminata di cinque chilometri. Tutto il ricavato alla ricerca finanziata attraverso «Pink is Good»

Si terrà il 6 ottobre la sesta edizione della Pittarosso Pink Parade (hashtag ufficiale dell'evento #PPP2019), l'evento organizzato dal brand PittaRosso (vendita di calzature e accessori per la famiglia) per raccogliere fondi a sostegno di «Pink is Good», il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato ai tumori femminili. L'orario di partenza rimarrà lo stesso degli ultimi anni: 10.30. In fase di definizione invece il percorso e la partenza: motivo per cui vi invitiamo a seguirci nelle prossime settimane, per ricevere tutti gli aggiornamenti.



Per quest'anno è prevista soltanto la camminata di 5 chilometri. Già aperte le iscrizioni online, mentre a partire da metà giugno sarà possibile prenotare il proprio posto per l'evento benefico anche nei negozi Pittarosso. Nel weekend della gara, infine, sarà possibile iscriversi anche nel «villaggio» che sarà allestito in piazza del Cannone. Prevista la partecipazione gratuita per tutti bambini e adolescenti con meno di 12 anni (nati dopo il 31/12/2007).



Veniamo ai costi. Iscrivendosi prima del 14 giugno, sarà possibile spendere 10 euro. In seguito, la cifra aumenterà lievemente: 12 euro fino al 31 agosto, 14 euro dall'1 settembre al 3 ottobre. Con l’iscrizione, si riceveranno il pettorale, la t-shirt ufficiale griffate Reebok e uno zaino di Romeo Gigli.