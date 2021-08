PittaRosso Pink Parade: iscriviti e sostieni la ricerca!

Appuntamento il 3 ottobre a Milano o... dove vuoi tu! Al via le iscrizioni sul sito pittarossopinkparade.it

Torna anche quest'anno la PittaRosso Pink Parade, l’evento a sostegno della lotta ai tumori femminili organizzato da Fondazione Umberto Veronesi e PittaRosso Spa. L’appuntamento annuale con l’ormai famosa camminata non competitiva (5 km) si terrà domenica 3 ottobre.





Come di consueto i fondi raccolti andranno a sostegno di Pink is Good, il progetto di Fondazione Veronesi per promuovere la ricerca sui tumori del seno, dell’utero e dell’ovaio, e per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.





Giunto alla sua ottava edizione, l’appuntamento sportivo non solo non mostra segni di invecchiamento, ma ha saputo trovare nuove modalità di partecipazione compatibili con la prudenza imposta dalla pandemia. Torna il format “diffuso” inaugurato con successo nel 2020 (più di 8.000 persone iscritte) al quale si affianca un evento fisico a Milano.





Quest’anno ci si potrà quindi iscrivere da tutta Italia, ricevere il Pink-kit con la T-shirt e gli omaggi degli sponsor e partecipare comodamente dal luogo in cui si risiede, oppure scegliere di camminare o correre per la ricerca nelle vie del centro di Milano, compatibilmente con le norme Covid-19 che saranno in vigore.





Gli iscritti saranno invitati a percorrere i tradizionali 5 km di camminata condividendo sui canali social dell’evento la propria esperienza.Anche se parteciperai in autonomia, non sarai solo, perché grazie al tuo Pink Kit potrai manifestare il sostegno alla ricerca e condividere la “tua” PittaRosso Pink Parade sui social con l’hashtag #PPP2021.





Per informazioni e iscrizioni: www.pittarossopinkparade.it

Per conoscere il progetto finanziato: www.pinkisgood.it