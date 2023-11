PittaRosso Pink Parade: oltre un milione di euro per la ricerca sui tumori femminili

I fondi permetteranno di finanziare un progetto sulle cellule tumorali circolanti nel sangue che mira ad individuare nuovi strumenti di diagnosi precoce per il tumore al seno e nuove possibili terapie per prevenire lo sviluppo di recidive.

Un maxi-assegno rosa da 1.155.831 €. È questa la cifra donata da PittaRosso a Fondazione Veronesi come ricavato della decima edizione della PittaRosso Pink Parade, la camminata rosa a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili.

Una cifra record, che è il risultato non solo delle iscrizioni all’evento di Milano e all’edizione diffusa in tutta Italia, ma anche delle tantissime donazioni raccolte in tutti i negozi della rete PittaRosso, che da luglio ad ottobre si sono impegnati in un’instancabile attività di comunicazione e coinvolgimento della propria clientela, così come degli importanti contributi delle molteplici aziende partner.

"Il successo di questa decima edizione della PittaRosso Pink Parade ci rende davvero orgogliosi – ha dichiarato Marcello Pace, Direttore PittaRosso. Abbiamo avuto l’onore di portare avanti, anno dopo anno, questo progetto che coinvolge tutta l’azienda, dalla sede fino ai punti vendita, impegnandoci e lavorando duramente per avere un’organizzazione impeccabile. Poter contribuire a una causa così importante ripaga ogni sforzo e questo risultato senza precedenti, in questo decimo anniversario, corona anni di lavoro di squadra e testimonia l’impegno e la passione che stanno dietro a questo progetto”.

La somma raccolta quest’anno permetterà di finanziare un progetto sulle cellule tumorali circolanti nel sangue che mira a valutare nuovi strumenti non invasivi di diagnosi precoce del tumore al seno e nuove terapie mirate per prevenire lo sviluppo delle recidive nelle donne che hanno già ricevuto una diagnosi di malattia.

“Anche quest’anno, con la decima edizione della PittaRosso Pink Parade non solo è stato possibile raccogliere fondi per continuare a finanziare un importante progetto di ricerca, ma abbiamo potuto sensibilizzare sempre più donne circa l’importanza della prevenzione contro i tumori tipicamente femminili. Non smetteremo mai di ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per individuare tempestivamente i tumori, permettendo così di curarli in modo meno invasivo e ridurre la mortalità” – ha concluso il Professor Paolo Veronesi.

Grazie all’importante risultato di questa decima edizione della PittaRosso Pink Parade, il totale dei fondi raccolti ammontano a a circa 7 milioni, che in questi dieci anni hanno permesso di finanziare il lavoro di 15 ricercatori e ricercatrici impegnati ogni giorno a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci contro i tumori tipicamente femminili. Tra i progetti finanziati anche lo Studio P.I.N.K, il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.

Si ringraziano tutti i partner che hanno scelto di essere al nostro fianco