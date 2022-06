Premiamo le aziende virtuose!

Fondazione Umberto Veronesi partecipa all’edizione 2022-23 del Best Performance Award di SDA Bocconi, per premiare le migliori aziende italiane

È partita la sesta edizione del Best Performance Award (BPA), l’iniziativa inaugurata da SDA Bocconi School of Management, che ha l’obiettivo di premiare le piccole, medie e grandi imprese italiane che sanno crescere dimensionalmente e creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, operando in modo complessivamente rispettoso, affidabile e dunque sostenibile. Quest’anno, Fondazione Umberto Veronesi sarà presente fra i partner dell’iniziativa e parteciperà al processo di valutazione, insieme a PwC Italia, EQT, Bureau van Dijk, Havas PR, Banca Mediolanum.

Attualissimo il tema intorno a cui si focalizza l’edizione 2022-23, e per il quale verrà assegnato un premio speciale: «WellFARE - L’impresa che genera valore e benessere sociale», ovvero «prestare attenzione al benessere dei propri collaboratori e più in generale dei portatori di interesse verso l’azienda, significa innescare un meccanismo virtuoso che ha ricadute sulla società nel suo complesso e non solo sul singolo».

Come avviene la selezione? Prima con la ricerca delle eccellenze fra le aziende italiane, condotta da un team dedicato di SDA Bocconi, poi con la valutazione delle imprese, in varie fasi: un’analisi economica e finanziaria, uno studio con l’obiettivo di mappare oltre 100 indicatori di performance, una valutazione qualitativa con interviste e focus group.

Quali sono i valori fondanti del Best Performance Award? La crescita armoniosa e rispettosa, le dinamiche sociali e ambientali, l’innovazione tecnologica e la creazione di valore. Ogni azienda premiata sarà un modello a cui l’intero paese potrà guardare per perseguire una crescita armoniosa e sostenibile. Sono previsti vari momenti di condivisione, da podcast a interviste e campagne social, dalla radio ad un evento dal vivo sul tema cardine del premio tra le aziende partner e gli studenti, i lavoratori del domani. Infine, un evento conclusivo di premiazione che si terrà tra fine gennaio e inizio febbraio 2023.

I premi assegnati saranno cinque: Best Performer of the Year, tre premi assegnati in base alla categoria dimensionale e un premio speciale da assegnare all’azienda che si distinguerà nell’ “hot topic” dell’anno.

Come partecipare? C’è tempo fino al 30 settembre 2022 per iscriversi sul sito www.sdabocconi.it/bpa dove si possono trovare anche tutte le informazioni e i requisiti di accesso (finanziari e dimensionali).