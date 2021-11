Prevenzione in azienda: al via il progetto Vivere in salute Sport Edition

Con il progetto Vivere in Salute - Sport Edition prende il via una nuova iniziativa di Fondazione Umberto Veronesi rivolta ai partner: un'occasione per promuovere prevenzione e corretti stili di vita anche in azienda

Prende il via Vivere in salute – Sport Edition, il nuovo progetto di Fondazione Umberto Veronesi che apre ai partner aziendali l'opportunità di informare e indirizzare i propri dipendenti verso i corretti stili di vita.

Si tratta di un programma ad hoc per promuovere il benessere e la prevenzione in azienda, tramite due modalità.

Una prima parte di incontri divulgativi (seminari o webinar), con gli esperti selezionati da Fondazione Umberto Veronesi per approfondire con i dipendenti diversi temi di scienza e salute. Un percorso dedicato ai grandi temi della prevenzione, alimentazione e corretti stili di vita, che trasmette informazioni chiare e scientificamente accurate per informare i lavoratori e fornire loro gli strumenti per mettere in pratica i comportamenti corretti (anche durante gli orari di lavoro).

Una seconda parte prevede un vero e proprio percorso sportivo tramite due app sviluppate da un partner tecnico specializzato: «Extra Sport Coaching», per gli allenamenti, e «Follow your passion» per l’organizzazione di sfide sportive sia personali che tra gruppi aziendali.

La prima azienda che ha deciso di sposare questo progetto e investire sulla salute dei suoi lavoratori è stata Engie. A partire dal mese di ottobre e fino a gennaio i dipendenti Engie potranno partecipare a incontri divulgativi dedicati a prevenzione al femminile, prevenzione al maschile, inquinamento e corretta alimentazione, seguiti da focus sportivi di incontro con i trainer sportivi. Parallelamente, i lavoratori potranno utilizzare le app «Extra Sport Coaching» e «Follow your passion» e sperimentare attività sportive già conosciute o del tutto nuove.