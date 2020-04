Qui Futuro. Ciclo di webinar con la Fondazione Umberto Veronesi

Parte venerdì 24 aprile "Qui Futuro", un ciclo di webinar dedicati ai grandi temi di oggi: emergenza Covid-19, lavoro, vaccini, prevenzione, Europa, la vita in epoca di lockdown

Parte venerdì 24 aprile "Qui Futuro", il ciclo di webinar organizzato da Fondazione Umberto Veronesi dedicato a temi di grande attualità, in primis dell'emergenza Covid-19 e il suo impatto sui pazienti fragili e sulla vita quotidiana, dall'alimentazione alla salute psichica ed emotiva in epoca di isolamento, fino agli aspetti etici delle misure di contenimento. Si parlerà poi di vaccinazioni, dei grandi argomenti di prevenzione come la dieta quotidiana e lo stop al fumo. E ancora di neuroscienze, di arte e società, di crisi economica e soluzioni per la scuola.

Gli appuntamenti, aperti a tutti e della durata di circa 40 minuti, si terranno con cadenza bisettimanale e saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Fondazione e, in contemporanea, su YouTube o Linkedin a seconda degli eventi e dei temi. Chi non avrà potuto seguire l'evento live potrà poi rivederlo in versione registrata.

Fra i relatori coinvolti, con la moderazione dei giornalisti della Redazione di Fondazione Veronesi, Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del lavoro presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, Paolo Veronesi, presidente di Fondazione e direttore Senologia Chirurgica presso l’Istituto Europeo di Oncologia, Giuseppe Curigliano, direttore Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia, Carlo Alberto Redi, professore di Zoologia presso l'Università di Pavia e presidente del Comitato etico della Fondazione, Pier Giuseppe Pelicci, direttore del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell'Istituto Europeo di Oncologia, Alberto Martinelli, professore emerito di Scienza politica e Sociologia all'Università degli studi di Milano, Michela Matteoli, direttore dell'Area di ricerca neurologica dell'Istituto Clinico Humanitas e dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, Denis Curti, direttore artistico della Casa dei TRE OCI a Venezia, presidente Comitato artistico di Fondazione, Elena Dogliotti, biologa nutrizionista, Gianmario Verona, rettore Università Bocconi.

L'elenco degli appuntamenti verrà costantemente aggiornato. I primi, da non perdere, sono:

venerdì 24 aprile ore 14.30

Come il Covid-19 colpisce i pazienti oncologici, con Paolo Veronesi e Giuseppe Curigliano. Modera Donatella Barus

Live su Facebook e YouTube

Durante l’emergenza coronavirus che rischio corrono i pazienti oncologici? Come devono comportarsi se devono recarsi in ospedale per i controlli periodici o per subire un intervento? Come si sta lavorando per assicurare loro soluzioni efficaci e sicure? Ne parliamo con il nostro Presidente, Prof. Paolo Veronesi, Direttore Senologia Chirurgica presso l’Istituto Europeo di Oncologia, e il Prof. Giuseppe Curigliano, Direttore Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia

lunedì 27 aprile ore 18.00

Il futuro del lavoro, con Domenico De Masi. Modera Donatella Barus

Live su Facebook e Linkedin

In un anno un italiano lavora in media 1.800 ore circa; un tedesco ne lavora 1.400. Lavorando il 20% in più, l’italiano produce e guadagna il 20% meno del tedesco. Sciogliendo questo enigma, si riesce anche a comprendere come sarà il lavoro nel prossimo futuro. Il progresso tecnologico e la globalizzazione ci consentono di produrre sempre più beni e servizi impiegando sempre meno lavoro umano e disponendo di un crescente tempo libero che, se bene impiegato, può diventare ozio creativo.