QVC al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili

Un programma di shopping sviluppato da QVC sostiene la ricerca e combatte i pregiudizi sui tumori

“Io non sono il mio tumore”. È questo il messaggio di sensibilizzazione proposto dall'edizione 2022 di SHOPPING4GOOD, l’esclusivo programma di shopping sviluppato da QVC, player di riferimento del video-commerce che, al fianco di Fondazione Veronesi, sostiene la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili.

Questa iniziativa, attiva ad ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, oltre a sostenere la ricerca, vuole valorizzare le donne, con le loro aspirazioni, i loro sogni e le loro passioni che ne definiscono identità ben precise e irripetibili. Peculiarità che le accompagnano sempre, anche quando si trovano a dover affrontare una malattia che, per quanto possa richiedere dei cambiamenti, non le definisce.

Sostenere l’iniziativa “Io non sono il mio tumore”, è più facile a farsi che a dirsi. A partire dal 4 ottobre, ordinando sulle piattaforme multimediali di QVC Italia una serie di prodotti esclusivi messi a disposizione dai prestigiosi brand che supportano l'iniziativa, o aggiungendo una donazione di uno o cinque euro, si potrà contribuire alla raccolta fondi. Il 100% di tutti questi acquisti e donazioni sarà devoluto a “Pink is good”, progetto di Fondazione Umberto Veronesi che mira a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza ed educare alla prevenzione. In particolare, l'iniziativa si pone l'obiettivo di raggiungere la cifra necessaria per finanziare il lavoro di tre ricercatori impegnati nel progetto.

A chi effettuerà una donazione verranno spedite una serie di cartoline, disponibili singolarmente o in kit da 5, contenenti una lista di consigli per una vita all'insegna della salute e della prevenzione e i ritratti delle testimonial della campagna accompagnati dal messaggio “Io non sono il mio tumore”.

SHOPPING4GOOD, infatti, sarà supportato da una campagna sociale di sensibilizzazione che vedrà protagoniste donne comuni che hanno combattuto o stanno lottando contro un tumore femminile, immortalate dal fotografo Settimio Benedusi. L’obiettivo è quello di porre l'attenzione su alcuni dei pregiudizi che ancora circondano la malattia e portano a identificare la persona con la sua patologia, considerandola “diversa”, e non valorizzando la sua preziosa individualità che resta intatta anche di fronte al tumore. Superare questo stigma sociale è importante per aumentare il benessere delle donne.

La partnership tra QVC Italia e Fondazione Umberto Veronesi è attiva dal 2015 e ha già consentito di finanziare oltre 20 ricercatori. Un supporto reale a chi ogni giorno è in prima linea nella lotta ai tumori, che colpiscono ogni anno oltre 55.000 donne in Italia, il 90% delle quali può essere oggi curato a seguito di una diagnosi tempestiva grazie ai progressi della ricerca scientifica.