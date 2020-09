I «Running Team» attivi in 14 città saranno coinvolti nella staffetta di 2.100 chilometri in programma dal 3 al 18 ottobre. Tappa conclusiva in concomitanza con la Pittarosso Pink Parade

In autunno, nessuno dei «Running Team» di Fondazione Umberto Veronesi potrà correre una mezza maratona del calendario ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal). Questo però non vuol dire che le nostre ambasciatrici della ricerca sui tumori femminili non taglieranno alcun traguardo.



Nonostante la pandemia di Covid-19, le 168 Pink Ambassador selezionate per il 2020 (all'iniziativa non potranno partecipare le donne selezionate negli anni passati) continueranno a correre verso un traguardo comune: quello di dimostrare che la vita e lo sport dopo la malattia sono una possibilità concreta. Lo faranno però in una modalità diversa rispetto a quella degli scorsi anni: attraverso una staffetta (14 tappe) che unirà l'Italia da Milano a Cagliari, per oltre 2.100 chilometri complessivi di corsa. L’ultima tappa della «Staffetta Pink» saranno i 5 chilometri della Pittarosso Pink Parade, che le Pink Ambassador correranno tutte insieme (ogni team nel capoluogo di appartenenza) domenica 18 ottobre.

Fino a quella data, i 14 gruppi correranno sul proprio territorio, passandosi simbolicamente il testimone di città in città. La partenza avverrà sempre alle 9, mentre i singoli percorsi sono in via di definizione. Ciascun team avrà un obiettivo: quello di concorrere al raggiungimento del traguardo collettivo. Mentre ogni Pink Ambassador, a seconda delle sue capacità, punterà a rispettare i tempi concordati assieme al coach di riferimento.



Di seguito il calendario delle tappe:





Sabato 3 ottobre: - MILANO





Domenica 4 ottobre - BRIANZA





Lunedì 5 ottobre - VARESE





Martedì 6 ottobre - TORINO





Mercoledì 7 ottobre - VERONA





Giovedì 8 ottobre - BOLOGNA





Venerdì 9 ottobre - FIRENZE





Sabato 10 ottobre - PERUGIA





Domenica 11 ottobre - ROMA





Lunedì 12 ottobre - BARI





Martedì 13 ottobre - NAPOLI





Mercoledì 14 ottobre - CATANIA





Giovedì 15 ottobre - PALERMO





Venerdì 16 ottobre – CAGLIARI





Domenica 18 ottobre - PITTAROSSO PINK PARADE