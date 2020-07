L'evento in programma il 18 ottobre, con un format che offre la possibilità di partecipare da tutta Italia. Le aziende potranno sostenere la ricerca sui tumori femminili iscrivendo i propri dipendenti

Nel 2014 Fondazione Umberto Veronesi e PittaRosso Spa decisero di organizzare assieme un evento a sostegno di Pink is Good, il progetto di Fondazione nato per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.



Così è nata la Pittarosso Pink Parade, secondo un format costituito da una camminata non competitiva (5 chilometri) per raccogliere fondi con cui sostenere la ricerca scientifica sul tumore al seno. L’evento si è finora sempre svolto a Milano nel mese di ottobre (oltre 16mila i partecipanti dell’ultima edizione), dedicato alla prevenzione femminile: col coinvolgimento di donne, ma anche di uomini e di bambini.





A causa della recente pandemia di Covid-19, quest'anno la Pittarosso Pink Parade avrà un nuovo format (in collaborazione con R101). L’evento si terrà domenica 18 ottobre e sarà aperto ai cittadini di tutta Italia. Ci sarà infatti la possibilità di correre o camminare ovunque si sia (scegliendo andatura, orario di partenza, percorso e distanza da percorrere) per testimoniare il sostegno alla causa, condividendo la propria partecipazione tramite i social (hashtag #PPP2020) e con i messaggi alla maratona radiofonica di R101.



I primi 10.000 iscritti avranno diritto al «Pink Kit» con la t-shirt e i gadget offerti dai partner. Per le quattro settimane antecedenti l’evento, invece, gli iscritti potranno accedere a un palinsesto di contenuti on line prodotti da note testate nazionali e dalle aziende partner, in un percorso di training che li accompagnerà fino alla terza domenica di ottobre.

IN CORSA ANCHE LE AZIENDE

Le aziende avranno la possibilità di partecipare alla Pittarosso Pink Parade, iscrivendo squadre formate da dipendenti, familiari o persone vicine alla propria realtà (tra l’1 settembre e l’1 ottobre). Anche in questo caso, ogni partecipante riceverà un pacco gara con la maglia ufficiale dell’evento e gli omaggi offerti dalle aziende partner, oltre al file digitale del pettorale personalizzato con il nome dell'azienda.





Per ogni richiesta di supporto, è possibile inviare un'email al seguente indirizzo: aziende@pittarossopinkparade.it .



LA COMUNICAZIONE DELLA PITTAROSSO PINK PARADE

La Pittarosso Pink Parade sarà supportata da una media partnership importante con Mediamond digital e radio che, oltre a promuovere l’evento, coprirà le quattro settimane con contenuti e attività a cura di My Personal Trainer e Giallo Zafferano, rilanciati in radio dalle prime linee di R101. Il 18 Ottobre, invece, il palinsesto di R101 si tingerà di rosa. Dalle 5 alle 24, una maratona radiofonica accompagnerà l’evento e inviterà gli iscritti a partecipare attraverso tutti i canali on e offline dell’emittente. Anche la programmazione musicale sarà in linea con la maratona e i temi proposti.

Hub digitale dei contenuti e delle attività proposte dalle testate sarà il sito pittarossopinkparade.it, che quest’anno amplierà le sue funzionalità per ospitare:





Una sezione magazine popolata da un palinsesto di contenuti editoriali (articoli, consigli, training sessions, masterclass) realizzati ad hoc dalle redazioni su alcuni macro temi: prevenzione e ricerca scientifica (a cura di Fondazione Umberto Veronesi), alimentazione (Fondazione Umberto Veronesi e Giallo Zafferano), benessere e movimento (Fondazione Umberto Veronesi e MyPersonalTrainer)





FONDI PER LA RICERCA SUL TUMORE AL SENO

Anche quest’anno, i fondi raccolti andranno a finanziare lo Studio P.I.N.K: un progetto multicentrico di ricerca per rendere la diagnosi del tumore al seno sempre più precoce, precisa ed efficace. A questo contributo, si aggiungerà il sostegno di borse di ricerca nell’ambito dell’oncologia femminile.

Per informazioni scrivere a aziende@fondazioneveronesi.it