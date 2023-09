SELECT A SOSTEGNO DELLA RICERCA SUI TUMORI FEMMINILI

Nel 2023 Select finanzierà l’attività della ricercatrice Sabrina Zema, impegnata a identificare nuovi potenziali bersagli terapeutici per il tumore al seno triplo negativo.

Da quest’anno Fondazione Veronesi può contare sul sostegno di Select, marchio storico campano leader a livello nazionale nella selezione di legumi e cereali dal 1957.

Nel 2023, l’azienda finanzierà il progetto di ricerca di Sabrina Zema (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) dedicato allo studio della proteina Maml1 che ha un ruolo chiave nel tumore al seno triplo negativo, un sottotipo di carcinoma mammario estremamente aggressivo e per il quale non esistono ancora trattamenti farmaceutici mirati. Obiettivo del progetto sarà lo studio della proteina Maml1 nella comparsa di resistenza ai chemioterapici, per puntare a rendere le cellule tumorali più sensibili alle terapie farmacologiche.

Inoltre, nell’ambito della collaborazione e sostegno a Fondazione Veronesi, Select ha lanciato la linea “Benessere”: 4 mix nutrizionalmente bilanciati creati in collaborazione con la Fondazione, per favorire un’alimentazione sana per la prevenzione dei tumori e sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza. In un determinato periodo dell’anno l’azienda destinerà a Fondazione parte del ricavato derivato dalla vendita della linea.

“Siamo onorati di sostenere un progetto di tale valenza sociale come Pink is good – spiega Nello Aliberti, Direttore Generale di Agria - Abbiamo voluto fortemente avviare questa partnership con Fondazione Veronesi per sostenere il loro accreditato lavoro di ricerca che va avanti da più di venti anni con importanti risultati. La nostra volontà è di proseguire questa collaborazione a favore della ricerca scientifica per poter sviluppare insieme nuovi progetti per promuovere la cultura del benessere e di una sana nutrizione”.