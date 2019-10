Shopping4Good di QVC a sostegno di Pink is Good

#Disegniamounfuturosenza è il titolo della campagna ideata da QVC a sostegno del progetto di Fondazione Veronesi. Si parte il 7 ottobre

A partire dal 7 ottobre sul sito www.qvc.it e sui canali QVC (canale 32 digitale terrestre e tivùsat e canale 475 di Sky) prenderà il via la vendita benefica di un iconico girocollo Diamonique creato ad hoc per il progetto #Disegniamounfuturosenza.





E con questo progetto che QVC vuole supportare la ricerca scientifica e in particolare il progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi, per la lotta contro i tumori femminili, attraverso la vendita di prodotti benefici tramite i canali TV, web e social media e, novità edizione 2019, una charity funding dedicata, in partnership con la piattaforma DeRev.





Oltre al girocollo Diamonique sarà possibile acquistare una selezione di prodotti PROMO4GOOD, proposti per l’occasione ad un prezzo scontato. Su ogni ordine si avrà inoltre la possibilità di aggiungere 1 euro di donazione.





Il 100% di ogni acquisto o donazione sara? devoluto a Fondazione Umberto Veronesi per il progetto Pink is Good per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.





In occasione dell'avvio del progetto, lunedì 7 ottobre, dalle ore 21 sul canale 32 sarà ospite il professor Paolo Veronesi per parlare dell'importanza della prevenzione.