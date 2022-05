Fondazione Veronesi e ECO European Cancer Organisation promuovono un incontro con esperti e protagonisti del mondo scientifico e delle istituzioni italiane ed europee per discutere delle opportunità per ridurre l'impatto umano, sanitario ed economico del tabacco (in tutte le sue forme)

Si terrà venerdì 20 maggio l'evento TABACCO, SALUTE E SOSTENIBILITÀ. Strategie per un’Europa libera dal fumo, organizzato da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con ECO European Cancer Organisation. Un confronto con esperti e protagonisti del mondo scientifico e delle istituzioni sui temi della prevenzione, sul fumo e sulle malattie correlate, sulle politiche sanitarie più efficaci e sostenibili per contenere il danno arrecato dal tabacco (in tutte le sue forme). In particolare, si aprirà un confronto sul tema dell’aumento della tassazione sul tabacco per la riduzione dei consumi e per il potenziamento delle risorse necessarie a fronteggare quella che è a tutti gli effetti un'emergenza trascurata (700.000 vittime l'anno in Europa, oltre 90.000 in Italia, dove si stimano circa 26 miliardi fra costi diretti e indiretti).

Parteciperanno:

Roberto Speranza*, Ministro della Salute

Pierpaolo Sileri*, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Letizia Moratti, Vicepresidente Regione Lombardia e Assessore al Welfare

Lamberto Bertolè, Assessore al Welfare e Salute Comune di Milano

Joachim Schüz, Branch Head, Section of Environment and Lifestyle Epidemiology, IARC

Dolors Montserrat, Deputata al parlamento europeo, Commissione UE per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e già ministra della Salute spagnola

Alessandra Moretti, Deputata al parlamento europeo, Commissione UE per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)

Paolo Guglielmetti, Commissione Europea Direzione Generale Salute

Giulia Veronesi, direttore programma strrategico di chirurgia robotica Ospedale San Raffaele di Milano e Comitato scientifico per la lotta al fumo Fondazione Umberto Veronesi

Giovanni Fattore, Professore Ordinario di Health Policy presso SDA Bocconi School of Management e Università Bocconi e Comitato scientifico per la lotta al fumo Fondazione Umberto Veronesi

Giovanni Apolone, Direttore Scientifico Istituto Nazionale dei Tumori

Mike Morrissey, Chief Executive Officer, European Cancer Organisation

*invitati

Modera Donatella Barus, Direttore Magazine fondazioneveronesi.it

Dove e quando:

Milano, Università Bocconi

Aula N04, Velodromo

Piazza Sraffa, 13

venerdì 20 maggio, h. 10-12

Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming: www.fondazioneumbertoveronesi.livereel.net