Primo appuntamento del 2020 del ciclo «Libertà di sapere, libertà di scegliere». Appuntamento al Palazzo dell'Aeronautica Militare (ore 18)

Si terrà a Roma, il 21 febbraio, il primo appuntamento del 2020 del ciclo «Libertà di sapere, libertà di scegliere». L'incontro, organizzato dalla delegazione locale in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, è in programma a partire dalle 18 nell'auditorium del Palazzo dell'Aeronautica Militare (in viale Pretoriano 18). Per partecipare, è necessario confermare la presenza (eventi@fondazioneveronesi.it o 06-488933202).



Alla tavola rotonda prenderanno parte: Paolo Veronesi (presidente Fondazione Umberto Veronesi), Alberto Rosso (Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare), Gianluca Abbate (consigliere nazionale del Notariato con delega al sociale e al terzo settore), Vincenzo Paglia (Arcivescovo e Presidente della Pontificia Accademia per la vita, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II), Domenico De Masi (docente emerito di sociologia del lavoro dell'Università La Sapienza di Roma), Marco Annoni (bioeticista e ricercatore Fondazione Umberto Veronesi e Cnr) e Ferdinando Ricci (responsabile marketing e referente lasciti Fondazione Umberto Veronesi). A moderare i lavori sarà Donatella Barus, direttore responsabile del Magazine di Fondazione Umberto Veronesi.



L'incontro fa seguito a quelli organizzati - in collaborazione con altre delegazioni - tra il 2018 e il 2019 ad Arezzo, a Belluno, a Bergamo, a Modena, a Macerata, a Milano, a Novara, a Pescara, a Roseto degli Abruzzi, a Terni, a Torino, a Trapani e a Trento. L'occasione sarà propizia per parlare delle scelte da compiere nelle fasi finali della vita (Dat, disposizioni anticipate di trattamento) e delle opportunità che si hanno - attraverso il lascito testamentario - di dare continuità alle proprie idee in favore delle generazioni future.



Maggiori informazioni sul sito lasciti.fondazioneveronesi.it o inviando un'email all'indirizzo lasciti@fondazioneveronesi.it.