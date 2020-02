Testamento biologico e solidale: incontro a Viareggio l'11 marzo

Secondo appuntamento del 2020 del ciclo «Libertà di sapere, libertà di scegliere». Appuntamento al Grand Hotel Principe di Piemonte (ore 18)

Si terrà a Viareggio, mercoledì 11 marzo, il secondo appuntamento del 2020 del ciclo «Libertà di sapere, libertà di scegliere». L'appuntamento, organizzato dalla delegazione locale di Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, è previsto per le 18 nella sala conferenze del Grand Hotel Principe di Piemonte (in piazza Giacomo Puccini 1).



Vi prenderanno parte Marco Annoni (bioeticista e ricercatore Fondazione Umberto Veronesi e Cnr), Ferdinando Ricci (responsabile marketing e referente lasciti Fondazione Umberto Veronesi), oltre a un esponente del Notariato. L'occasione sarà propizia per parlare delle scelte da compiere nelle fasi finali della vita (Dat, disposizioni anticipate di trattamento) e delle opportunità che si hanno - attraverso il lascito testamentario - di dare continuità alle proprie idee in favore delle generazioni future.



Maggiori informazioni sul sito lasciti.fondazioneveronesi.it o inviando un'email all'indirizzo lasciti@fondazioneveronesi.it.