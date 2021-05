Una camminata «metabolica» per sostenere la ricerca scientifica

Appuntamento a Milano il 26 maggio, a Parco Sempione. I fondi delle iscrizioni saranno donati a Fondazione Umberto Veronesi

Una camminata per sviluppare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare la circolazione. È questo l'obbiettivo della camminata metabolica, un'attività ginnico-motoria sportiva individuale e non agonistica che ha come fine ultimo quello di coinvolgere le persone a migliorare la propria salute: perdendo i chili di troppo e recuperando progressivamente la forma perduta.



Il 26 maggio, a Milano, ci sarà una duplice opportunità: partecipare a una camminata metabolica e sostenere la ricerca scientifica e le attività di sensibilizzazione portate avanti da Fondazione Umberto Veronesi. Dalle 19, infatti, prenderà il via l'attività (5 chilometri) guidata da un trainer professionista. Appuntamento a Parco Sempione (ore 19), con ingresso dall'Arco della Pace.



I partecipanti troveranno un desk per la consegna dei materiali, oltre al trainer (con felpa bianca o t-shirt con il logo della Cammnata Metabolica) che li guiderà nel corso dell'allenamento. Sul posto ci sarà anche uno stand di Fondazione Umberto Veronesi, dove saranno raccolte le ultime iscrizioni (si può già procedere online) e sarà possibile ritirare gadget e materiali informativi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347-1188510 o inviare un'email a patty.milano@camminatametabolica.it.