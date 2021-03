Appuntamento (virtuale) fissato per martedì 30 marzo alle 18.30. Partecipando al tour guidato nel Museo Egizio di Torino sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori pediatrici finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

A causa della pandemia da Covid-19, i musei sono chiusi da tempo. E lo saranno ancora per diverse settimane. La maggior parte di essi si è però organizzata per concedere la possibilità di una visita virtuale. Un modo per continuare a nutrirsi di cultura e per sostenere queste realtà, dopo un anno trascorso più con i cancelli chiusi che con i visitatori al proprio interno.



Ma c'è di più. Visitare un museo può offrire anche un'altra opportunità: quella di sostenere la ricerca scientifica. Da qui l'iniziativa prevista per martedì 30 marzo (18.30), quando sarà possibile effettuare una visita guidata virtuale del Museo Egizio di Torino. Arte, storia e scienza si fondono dunque nel nuovo appuntamento organizzato dalla delegazione locale di Fondazione Umberto Veronesi. Per partecipare (i posti sono limitati), è possibile effettuare una donazione (minimo 15 euro) attraverso la piattaforma Insieme (clicca qui).



Una volta fatto questo passo, ai partecipanti saranno inviate (via email) le credenziali per partecipare alla visita guidata (tramite piattaforma Zoom). I fondi raccolti saranno interamente devoluti a Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca sui tumori pediatrici.