Vivere in salute, il progetto per i dipendenti aziendali non si ferma

Un’azienda che si prende cura dei propri dipendenti è un’azienda in salute.

Le aziende hanno una grande opportunità: quella di indirizzare in propri dipendenti verso stili di vita salutari. Ma è necessario offrire informazioni chiare, immediate e scientificamente valide, nonché mettere i lavoratori nella condizione di mettere in pratica i comportamenti corretti anche durante gli orari di lavoro.

Per questo Fondazione Umberto Veronesi ha creato il progetto Vivere in salute: un percorso divulgativo rivolto ai dipendenti su una serie di tematiche medico - scientifiche di particolare interesse. Prevenzione, alimentazione e corretti stili di vita sono i temi che vengono proposti dal punto di vista della ricerca medico scientifica, insieme a contributi di medici specialisti e giornalisti del Magazine della Fondazione.

Gli incontri possono essere frontali o via web, per raggiungere anche i dipendenti fuori sede.

Vivere in salute prevede anche percorsi di allenamento fisico e di incentivo verso lo sport, che l’azienda può attivare in aggiunta agli incontri formativi.

L’impresa investirà così nel suo capitale più prezioso: il benessere delle persone e dell’intera organizzazione aziendale.

Il benessere e la qualità della vita delle persone anche nei luoghi di lavoro è un tema di grande interesse ed è risultato ancor più importante durante l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto negli ultimi mesi.

Di seguito alcuni esempi di formazione online attivata con le nostre aziende partner.

Per i dipendenti di Pfizer di Roma e Milano abbiamo organizzato un webinar in diretta a maggio dal titolo “Fumo e Covid 19: cosa sappiamo” a cura di Donatella Barus, Direttore del Magazine di Fondazione Umberto Veronesi e co-autrice del libro-manuale Spegnila, e di Alessandro Vitale, Supervisore Scientifico della Fondazione.

MSD ha deciso invece di promuovere in azienda l’importanza di smettere di fumare tramite quattro incontri registrati e caricati sulla intranet aziendale, a beneficio dei dipendenti delle sedi di Milano e Roma:

The power of Mind: l'autocontrollo per uno stile di vita smoking free

Donatella Barus, Direttore del nostro Magazine e Sarah Chreyha, Psicologa

Donatella Barus, Direttore del nostro Magazine e Sarah Chreyha, Psicologa Smettere di fumare senza prendere peso, strategie e consigli pratici

Donatella Barus e Elena Dogliotti Biologa, Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Donatella Barus e Elena Dogliotti Biologa, Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi Smettere di fumare: che affare!

Donatella Barus e Alessandro Vitale.

Donatella Barus e Alessandro Vitale. Respiri di salute. Gestiamo l’ansia attraverso un sano respiro e non attraverso il fumo di sigaretta. Donatella Barus e Mike Marich, Campione Mondiale di Apnea, Medico e Docente Universitario

Borsa Italiana ha organizzato un incontro per i dipendenti di Milano, Roma e Isernia dal titolo “Alimentazione sana, attività fisica e respirazione: elementi importantissimi per il nostro benessere psicofisico.” Sono intervenuti Elena Dogliotti e Mike Marich. L’incontro è stato introdotto da uno speech di apertura di Marina Famiglietti, Head of HR Capital Markets & Italy

Il tema dell’inquinamento e del suo impatto sulla salute è stato scelto da Sifà per un webinar che ha coinvolto circa 80 dipendenti nelle tre sedi aziendali. Introdotto dal loro AD, che ha preso parte attiva all’impegno di Sifà, è poi intervenuta Chiara Segrè, Responsabile Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

Per saperne di più scrivi ad aziende@fondazioneveronesi.it