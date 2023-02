Il pane fa ingrassare?

Non è mai un singolo alimento a fare “ingrassare”, neppure il pane (o la pasta). Piuttosto a favorire l'aumento di perso è un insieme di fattori tra cui una dieta ipercalorica rispetto ai fabbisogni energetici (si consuma meno di quanto si acquista col cibo).

Spesso a venire demonizzati sono i carboidrati, che si è abituati a identificare soprattutto con pane e pasta. Come regolarsi? Le linee guida raccomandano che l’energia quotidiana venga fornita in massima parte proprio dai carboidrati (dal 45 al 60%), in particolare complessi, ovvero per lo più amido, meglio se da cereali integrali perché più ricchi in valore nutrizionale e meno impattanti sulla glicemia.

Per questo motivo il pane può essere consumato quotidianamente da tutti, la differenza la farà qualità e quantità del prodotto, sia sulla salute in generale che sul mantenimento di un normale peso corporeo.

Nella giornata quindi se si mangia pane bisogna evitare la pasta, e viceversa? No, è tutta una questione di quantità. Ognuno ha i propri fabbisogni energetici, nulla ci vieta di suddividere la nostra quota in una parte di pane e una di pasta, moderandole rispetto a quando le consumiamo separatamente.

Certo, alcune categorie di persone come i diabetici e chi è in regime alimentare ipocalorico, dovrà fare ancora più attenzione a limitare le porzioni.

Per alcuni, evitare totalmente il pane quando si è mangiato il primo può evitare anche il rischio di “lasciarsi prendere la mano” fetta dopo fetta. Alcuni trucchi possono essere quelli di condire i primi piatti con abbondante verdura, in modo che poche decine di grammi di pasta si traducano comunque in un bel piatto colmo. Nel caso del pane, evitare di mettere in tavola più della giusta quantità per ognuno può essere una soluzione, ricordando che il pane ai cereali e quello integrale, oltre a essere da preferire in generale, sono anche più sazianti.

