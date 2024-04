Lo yogurt aiuta a ridurre il colesterolo?

Buongiorno. Le analisi del sangue hanno riscontrato un livello eccessivo di colesterolo. Mangiare yogurt può aiutare? In caso di risposta positiva, quale tipo di yogurt è consigliabile? Grazie infinite

Antonio, (domanda pervenuta tramite form L'esperto risponde)

Risponde Chiara Matilde Ferrari, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Veronesi

Buongiorno Antonio,

purtroppo non esiste un unico alimento in grado di ridurre i livelli di colesterolo, neanche lo yogurt da solo può aiutare in questo senso.

Per poter agire sulla sua riduzione è opportuno agire sulle abitudini alimentari e più in generale sullo stile di vita. Orientarsi verso un’alimentazione ricca in legumi, cereali, verdura, frutta, pesce azzurro, formaggi freschi e uova, limitando invece carne rossa e lavorata e formaggi stagionati è l’ideale per riuscire a migliorare il profilo lipidico. Anche inserire con regolarità un po’ di movimento aiuta a mantenere i livelli di colesterolo sotto controllo.

Il consiglio che diamo è di far riferimento al suo medico di base in modo da valutare insieme a lui la situazione nel suo complesso e valutare la strategia alimentare ed eventualmente farmacologica da mettere in atto. Se poi le fosse utile, può fare riferimento a un professionista della nutrizione per lavorare sulla sua alimentazione.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora.