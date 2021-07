Gli anti-ipertensivi proteggono cervello e memoria

Diversi farmaci per la cura della pressione alta (antipertensivi) sembrano proteggere le capacità cognitive del cervello, in particolare la memoria, e allontanare la demenza. La differenza starebbe nel fatto se si tratta di sostanze capaci di attraversare la barriera emato-encefalica oppure no. Intanto diciamo a grandi linee che cosa è questa enigmatica barriera all’apparenza impenetrabile: si tratta di un tessuto costituito da uno strato di cellule endoteliali con la funzione di fare da filtro per bloccare possibili elementi nocivi presenti nel sangue. E far passare, invece, metaboliti positivi per il cervello.





Uno studio condotto da ricercatori dell’Università della California, Irvine, e adottato dall’American Heart Association, con pubblicazione sulla rivista Hypertension, ha passato in rassegna 14 studi precedenti (meta-analisi) che avevano coinvolto circa 12.900 pazienti dai 50 anni in su. Si tratta di cittadini di vari paesi: Stati Uniti, Australia, Canada, Germania, Irlanda, Giappone. Come gli studiosi ricordano, di pressione alta soffrono circa metà degli americani e di solito si sa delle conseguenze fisiche, ma la malattia dura per decenni, pian piano arrivando a toccare la sfera cognitiva del cervello. Già la terapia della pressione alta di per sé fa diminuire i casi di lieve deficit cognitivo del 19 per cento (studio “Sprint Mind”).





SI PROTEGGE LA MEMORIA VERBALE

Nell’indagine di meta-analisi sono stati presi in considerazione sette aspetti cognitivi: funzione esecutiva, attenzione, memoria verbale, apprendimento, linguaggio, stato mentale, richiamo e velocità di elaborazione. Rispetto ai pazienti curati con antipertensivi non oltrepassanti la barriera emato-encefalica, quelli che assumevano sostanze “penetranti” -come gli ACE inibitori e i bloccanti del recettore dell'angiotensina- avevano una memoria verbale significativamente superiore. Un risultato particolarmente degno di nota per gli studiosi, in quanto quest’ultimo gruppo aveva un carico di rischio vascolare relativamente più elevato e un livello di istruzione medio inferiore. Un punto a sfavore: mostravano una capacità di attenzione relativamente inferiore. Gli altri ambiti cognitivi non presentavano differenze nette.





A Milano il Policlinico, collegato con l’Università, ha un importante Centro ipertensione. Al professor Stefano Carugo che lo dirige, insieme con la Cardiologia, chiediamo un commento su questa indagine: “Il principio che noi diffondiamo è: tenere bassa la pressione protegge il cervello. Non soltanto dall’ictus, cosa nota, come lo è l’infarto. Protegge le capacità cognitive e questo è meno risaputo”. In generale, sottolinea, i farmaci contro la pressione alta sono vasodilatatori arteriosi e agiscono positivamente riducendo il danno d’organo indotto dall’ipertensione su vari bersagli, come arterie cuore cervello retina rene. Continua: “Per questo sembrano agire molto positivamente contro la demenza vascolare in quanto è causata dall’invecchiamento dei vasi sanguigni del cervello. Pazienti ipertesi che non hanno un buon controllo della pressione arteriosa hanno micro ischemie cerebrali che poi portano a perdite cognitive. Per questo occorre non trascurare la pressione, non solo per evitare ictus e infarto, i due più noti effetti negativi”.





I CONTROLLI COMINCINO A 18 ANNI

Sorprende il professor Carugo quando indica la data d’inizio consigliata per controllarsi la pressione: i 18 anni. “Un tempo c’era la leva militare e, almeno per i maschi, a quell’età c’era il primo controllo. Si intercettavano le ipertensioni secondarie, tipiche dei giovani, e che sono secondarie a un disturbo. Da trovare e da curare. Adesso quel controllo precoce non si fa più e il disturbo in questione va avanti e quando si manifesta il danno è fatto”. In Italia sono 16 milioni le persone con la pressione alta. Che si distingue in “essenziale” al 90 per cento e, per l’appunto, “secondaria” per il 10 per cento.