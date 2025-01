I farmaci per l'ansia possono alterare la pressione arteriosa?

Mi è stata diagnosticata un'ipertensione arteriosa dovuta ad un'ansia eccessiva. Assumevo il farmaco diazepam, il medico di famiglia però mi ha prescritto una nuova terapia per l'ansia con il farmaco vortioxetina, ma purtroppo i valori pressori sono aumentati a dismisura. Quindi autonomamente ho deciso di sospendere la somministrazione di questo farmaco per verificare se è la causa dell'aumento della pressione. Che cosa mi dite a riguardo?

Viola (domanda pervenuta via form L'Esperto risponde)

Risponde il professor Stefano Carugo, direttore del Dipartimento Area Cardio-Toraco-Vascolare e della Struttura complessa di Cardiologia del Policlinico di Milano, Professore Associato Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi di Milano.

Gentile signora,

valori pressori elevati e difficoltà nel gestire contemporaneamente l’ipertensione e l’ansia possono comprensibilmente generare preoccupazione.

Il farmaco vortioxetina, che le è stato prescritto, è un antidepressivo indicato per il trattamento dell’ansia cronica e della depressione. Nei primi giorni o settimane di terapia, alcune persone possono riscontrare effetti collaterali transitori, tra cui lievi variazioni della pressione arteriosa.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Cuore in salute Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

Tuttavia, non è comune che la vortioxetina causi un aumento pressorio significativo, anche se in alcuni casi individuali può verificarsi una reazione specifica. È possibile che l’incremento dei suoi valori pressori sia dovuto a una combinazione di fattori, come il decorso naturale dell’ansia, la sospensione improvvisa di altri trattamenti (ad esempio le gocce di diazepam che assumeva prima) o una risposta particolare del suo organismo al nuovo farmaco.

È importante sottolineare che non è consigliabile interrompere autonomamente una terapia senza aver consultato il medico curante. La sospensione improvvisa di farmaci psicotropi può, infatti, aggravare i sintomi dell’ansia e influire negativamente sulla pressione arteriosa.

In questa fase, ciò che risulta fondamentale è monitorare con attenzione i valori pressori, annotandoli regolarmente durante la giornata. Questo le permetterà di identificare eventuali variazioni significative e di fornire informazioni utili al suo medico. Un monitoraggio accurato sarà essenziale per comprendere meglio la relazione tra la terapia e i valori pressori, aiutando il medico a valutare eventuali aggiustamenti della terapia.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora.