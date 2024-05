Pressione arteriosa: se solo la massima è alta?

Una pressione di 150/73 può considerarsi non preoccupante, se registrata ogni tanto?

Elena, domanda ricevuta via form L'Esperto risponde

Risponde la professoressa Maria Lorenza Muiesan, ordinaria di Medicina interna all’Università di Brescia e presidente della Società italiana per l’ipertensione arteriosa (SIIA).

Cara signora,

si tratta di una misurazione dove il valore della pressione sistolica (la "massima") è aumentata e quella diastolica (la "minima") è normale. Si chiama “ipertensione sistolica isolata”. Se la persona ha più di 60 anni potrebbe voler dire che le pareti dell’aorta hanno perso elasticità (rigidità arteriosa). Se questa misurazione è isolata, ad esempio una-due volte alla settimana, conta poco e non c'è da preoccuparsi; se invece compare più di frequente potrebbe essere consigliabile un trattamento antipertensivo, naturalmente da valutare insieme al medico curante.

Va considerato che i valori normali della pressione arteriosa sono inferiori a 135 e a 85.

Può essere utile spiegare come si effettua correttamente la misurazione della pressione arteriosa da casa:

Intanto meglio evitare le misurazioni dopo intensa attività fisica, doccia o bagno caldi, fumo, o emozioni importanti.

Eseguire le misurazioni pressorie prima di colazione e prima di cena, e prima dell’assunzione di un’eventuale terapia.

Restare seduti almeno 5 minuti rilassati, ed effettuare la misurazione 3 volte a distanza di 1-2 minuti, considerando la media dei 3 risultati. Se un valore è molto diverso dagli altri, non va contato.

Non parlare durante la misurazione.

In situazioni particolari, come durante i periodi di malattia, in occasione di una gastroenterite, i valori pressori potrebbero abbassarsi. In tal caso, soprattutto se vi sono sintomi concomitanti, meglio contattare il medico.

All’inizio della stagione fredda è possibile che ci sia un rialzo della pressione, mentre nel periodo estivo ci può essere un abbassamento.

Durante la permanenza in alta montagna la pressione potrebbe subire dei rialzi.

In caso di dubbi sulla accuratezza della misurazione pressoria fornita dall'apparecchio è opportuno farlo controllare dal medico/farmacista o da altro personale sanitario.

In caso di misurazione estemporanea in occasione di episodi particolari (malessere, stress ecc.) segnarsi sempre il motivo della misurazione.

