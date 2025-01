"Il vaccino Hpv causa sterilità" e altre false credenze

Pochi giorni fa, parlavo con una mamma che non vuole vaccinare il figlio dodicenne per il Papilloma virus. Dice che i maschi rischiano la sterilità e quindi meglio non farlo e in più mi dice che per le femmine prima della vaccinazione Hpv viene eseguita una visita ginecologica, per accertare che non ci siano stati rapporti e che nel caso in cui ci siano stati, il vaccino non verrà effettuato. Chiedo gentilmente conferma.

Una mamma curiosa (domanda pervenuta via form L'Esperto risponde)

Risponde Mario Preti, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino, componente del Comitato scientifico di Fondazione Veronesi

Cara signora, la ringrazio perché mi dà l’occasione per sfatare alcuni timori e credenze infondate sulla vaccinazione per il Papilloma virus.

Il vaccino per l'Hpv causa sterilità? Non esiste nessuna evidenza scientifica che i vaccino anti HPV, bivalente, quadrivalente e oggi nove valente, siano associati ad un rischio di sterilità maschile o femminile, e non esiste nessun nesso logico con questa possibilità.

Serve una visita ginecologica? Nessuna visita ginecologica è richiesta per la vaccinazione delle ragazze che vengono chiamate tra gli 11 e i 13 anni. Se ci sono già stati rapporti sessuali? Nel caso remoto che abbiano già avuto rapporti in età così precoce e siano state infettate da un ceppo di HPV, il vaccino non proteggerà da quella specifica infezione. Per il resto sarà perfettamente efficace, dunque comunque utile.